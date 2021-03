Kwarantanna w Polsce dla przyjezdnych z UK. Kto jest zwolniony z obowiązku izolacji?

Kto może zostać wyłączony z obowiązku izolacji po przyjeździe do kraju?

Polski rząd wprowadził w czwartek kolejne obostrzenia związane z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju. Jakie zasady obowiązują w przypadku kwarantanny dla przyjezdnych? I jakie trzeba spełnić warunki, aby być z niej zwolnionym?

Polacy, którzy decydują się na podróż z Wielkiej Brytanii do Polski muszą mieć uzasadniony powód wyjazdu, a jeśli go nie mają, może im grozić od 29 marca nawet 5000 funtów kary. Wszelkie wyjazdy w celach rekreacyjnych z UK nie są dozwolone, jedynie w celach zawodowych, medycznych, związanych z edukacją, wolontariatem, pogrzebem czy ślubem. Jakie zatem obowiązują zasady związane z kwarantanną w Polsce, gdy przyjeżdżamy do kraju z Wielkiej Brytanii?

Kwarantanna w Polsce dla przyjezdnych z UK

W czwartek na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki poinformował, że mimo wprowadzenia kolejnych obostrzeń, polskie granice pozostają otwarte dla przyjezdnych. Należy jednak pamiętać, że w Polsce obowiązuje obecnie kwarantanna dla przyjezdnych spoza UE, EOG i Szwajcarii, a także z krajów strefy Schengen w przypadku osób podróżujących środkiem publicznego transportu zbiorowego, czyli samolotem, pociągiem, autokarem lub busem.

Osoby przekraczające polską granicę kwalifikujące się do odbycia 10-dniowej kwarantanny, muszą pokazać przewoźnikowi informację o adresie miejsca swojego zamieszkania lub pobytu w Polsce, w którym będą się izolować w czasie 10 dni, oraz numer swojego telefonu.

Kto jest zwolniony z kwarantanny w Polsce?

Z obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe do Polski zwolnione są osoby zaszczepione (dwoma dawkami szczepionki) przeciwko koronawirusowi lub posiadające negatywny wynik testu na Covid-19, który uzyskali w ciągu ostatnich 48 godzin od przyjazdu.

Ponadto zwolnieni z kwarantanny są także ci, którzy mogą udokumentować, iż zakończyli izolację lub hospitalizację z powodu zarażenia się Covid-19 nie później niż 6 miesięcy przed przyjazdem do PL.

Ile trwa kwarantanna i co się zmienia w przypadku wystąpienia objawów?

Jak podano na stronie rządowej standardowa kwarantanna trwa 10 dni w przypadku, gdy u danej osoby nie wystąpiły objawy koronawirusa. Jednak wtedy, gdy takie objawy się pojawią, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o przedłużeniu kwarantanny, a jej zakończenie może nastąpić najwcześniej po 13 dniach od pojawienia się symptomów choroby.

Natomiast w przypadku izolacji szpitalnej decyzję o jej zakończeniu podejmuje lekarz, który sprawuje opiekę nad danym pacjentem. Ona także nie może zakończyć się wcześniej niż po 13 dniach, przy czym warunek jest taki, że w trzech ostatnich dniach nie mogą już wystąpić objawy choroby.

W czasie kwarantanny bezwzględnie nie można opuszczać domu. Zakazane są także wyjścia do sklepu, a w razie wystąpienia poważnych objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić się na teleporadę do lekarza. Zawieszenie kwarantanny jest możliwe, gdy wystąpi konieczność wizyty u lekarza.

Osoby znajdujące się na kwarantannie kontroluje policja, która sprawdza, czy w czasie izolacji faktycznie pozostają one w miejscu zamieszkania. Jeśli dana osoba złamie obowiązek kwarantanny, może zostać nałożona na nią kara w wysokości do 30 tys. zł.