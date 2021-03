Uczniowie w Londynie zatruli się żelkami z... dodatkiem konopi indyjskich. Met Police wydało ostrzeżenie dla rodziców

Fot: Met Police

Kilkoro dzieci w wieku szkolnym z południowej części Londynu zostało przewiezionych do szpitala. Powodem ich dolegliwości było zjedzenie żelek, z dodatkiem... konopi indyjskich! Met Police wystosowało ostrzeżenie do wszystkich rodziców w Londynie.

Do pierwszych zachorowań doszło 12 marca 2021 roku w rejonie Sutton. Uczniowie jednej z tamtejszych szkół wymagali natychmiastowej pomocy medycznej po zjedzeniu żelkowych słodyczy z dodatkiem konopi indyjskich. Dzieci te zostały przewieziono do szpitala po wystąpieniu efektów ubocznych podobnych do tych, których doświadczenia się po paleniu marihuany. Nie były to jedyne przypadku tego tego, bo jak przekazuje policja później odnotowano kilka innych przypadków tego typu. Jak jednak czytamy na łamach "The Daily Mail" na obecną chwilę nie jest jasne ile młodych osób ucierpiało.

Dzieci z londyńskich szkół zatruły się żelkami zawierającymi... konopie indyjskie

W jaki sposób ucierpiały dzieci? Nie stało się im w zasadzie nic poważnego, wśród objawów wymienia się ataki paniki oraz wymioty. Zaznaczono bardzo wyraźnie, że zjedzenie żelków z dodatkiem konopi indyjskich nie doprowadziło nikogo do śmierci.

W związku z potencjalnych zagrożeniem dla innych dzieci Met Police wystosowało oficjalne ostrzeżenie w tej sprawie. Za oficjalną stroną londyńskiej policji publikujemy je również na naszych łamach:

Met Police wydało oficjalne ostrzeżenie w związku z tą sprawą

Warto dodać, że nie jest to odosobniony przypadek tego typu w Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie. W październiku w katolickiej La Sainte Union w Highgate (w północnym Londynie) grupa nastolatek zatruła się żelkami zawierającymi aktywny składnik konopi, ten sam, który zawiera marihuana. Objawy ich działania miały miejsce podczas lekcji w klasie. Wówczas, wśród objawów również odnotowano zawroty głowy i wymioty.