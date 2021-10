W samolotach Ryanaira będzie jeszcze mniej miejsca na nogi - o ile "skurczy się" przestrzeń przy fotelach?

Fot: Wikimedia Commons

W tym tygodniu tanie linie lotnicze Ryanair odebrały swojego pierwszego Boeinga 737 MAX, który jest określany, jako prawdziwy "gamechanger" branży lotniczej. Dla pasażerów niekoniecznie mogą to być dobre wiadomości. Już wyjaśniamy dlaczego!

Irlandzki przewoźnik będzie stopniowo odbierać nowe MAX`y. Latem 2021 roku odebranych zostanie 12 maszyn, a kolejne 50 - przed sezonem wakacyjnym w 2022 roku. Łącznie aż 200 maszyn będzie latało po europejskim niebie z charakterystycznym niebieskim logiem. Dlaczego Boeingi 737 MAX mają takie znaczenie i dlaczego Michael O’Leary wypowiada się o nich w tak entuzjastyczny sposób? Odpowiadając tak krótko, jak to jest tylko możliwe - bo pozwolą mu zarobić jeszcze więcej. A rozwijając tę wypowiedź - amerykańskie maszyny mają być jeszcze efektywniejsze w realizowaniu połączeń lotniczych. Na ich pokładzie zmieści się więcej foteli w porównaniu do samolotów poprzedniej generacji, czyli Boeingów 737-800 - ich liczba wzrośnie o 4%, z 189 do 197. Zużycie paliwa na pasażera jest mniejsze o 16%, a emisja hałasu i emisje CO2 do ziemskiej atmosfery są mniejsze aż o 40%.

Ile zostanie zmniejszona przestrzeń między fotelami?

Zapewne, z perspektywy Rynaira brzmi to znakomicie, ale warto się temu wszystkiemu przyjrzeć z puntu widzenia pasażera. Gabarytowo Boeing 737 MAX jest samolotem podobnej wielkości, co wersja 737-800, zatem skoro na pokładzie będzie dało się, kolokwialnie mówiąc, "upchać" większą ilość pasażerów, to komfort ich podróży będzie mniejszy. A pisząc konkretniej - miejsca na nogi będzie jeszcze mniej. O ile? Mamy dość konkretne wyliczenia!

Przestrzeń między siedziskami w MAX`ach wyniesie 28 cali (około 71 centymetrów). Jak czytamy na oficjalnej stronie Ryanaira przeciętna przestrzeń na nogi w jego samolotach wynosi 30 cali (około 76 cm). Każdy, kto był pasażerem niskokosztowego przewoźnika wie, że latanie Ryan`em do najprzyjemniejszych i najwygodniejszych nie należy. Teraz, będzie jeszcze gorzej...

Nadchodzi "zupełnie nowa epoka dyskomfortu" dla latających Ryanairem

Jak na ironię, w swoich oficjalnych komunikatach irlandzki przewoźnik podaje, że w nowych maszynach Boeinga pasażerowie będą mogli cieszyć się "większą przestrzenią na nogi". Jest to oczywistą bzdurą i kłamstwem, na co zwracają uwagę wszystkie portale branżowe. Siłą rzeczy, MAX`y będą upchane pasażerami do tego stopnia, że konieczne było "dołożenia" dodatkowych wyjść awaryjnych! Serwis "One mile at a time" pisze wręcz, że ze stopniowym wprowadzaniem MAX`ów czeka nas "zupełnie nowa epoka dyskomfortu" podczas latania.