ZOBACZ policyjny pościg za Polakiem, który przez 21 mil jechał z prędkością sięgającą 145 mph [WIDEO]

Fot: Public Domain Pictures

Polski kierowca "bohaterem" policyjnego pościgu na drodze A34. 30-letni mężczyzna jadąc z dużą prędkością uciekał brytyjskiej policji. Jak się później okazało, prowadził samochód pod wpływem narkotyków, bez ubezpieczenia i bez prawa jazdy.

Do tych zdarzeń doszło w dniu 1 lutego 2021 roku, na jednej z głównych dróg w Anglii, a konkretnie na A34, na terenie hrabstw Oxfordshire i Warwickshire. Jak podają lokalne źródła - serwis informacyjny "Warwickshire World" - system kamer ANPR na terenie Oxfordshire zarejestrował prowadzonego przez naszego rodaka Mercedesa C200. Jak się okazało umieszczono na nim tablice rejestracyjne z innego samochodu, a konkretnie - z Vauxhalla. Policjanci podjęli pościg za naszym rodakiem, który ani myślał się zatrzymywać!

30-letni imigrant z Polski widząc, że jedzie za nim radiowóz próbował przed nim... uciekać. Jechał z niebezpiecznie dużą prędkością, dochodzącą nawet do 145 mil na godzinę (230 km/h). W tym czasie dokonywał wielu niebezpiecznym i niezgodnych z przepisami ruchu drogowego manewrów, przemykając między ciężarówkami i innymi uczestnikami ruchu, przekraczając dwukrotnie dozwolony limit prędkości.

Ten pościg skończył się tragicznie dla naszego rodaka. W okolicach Longbridge (hrabstwo Warwickshire) zjechał z M40 na zjeździe oznaczonym numerem 15 i rozbił samochód na rondzie, na barierce ochronnej. Mężczyzna wykaraskał się z samochodu i rzucił się do ucieczki - tym razem pieszo. Najwyraźniej był przekonany, że uda mu się zgubić pościg. Ostatecznie został zatrzymany. Jak wyliczono pościg trwał około 12 minut na dystansie 21 mil. Polak utrzymywał średnią prędkości 105 mph.

Zobaczcie sami fragment tego pościgu udostępniony przez Thames Valley Police w mediach społecznościowych:

Following multiple dangerous driving manoeuvres, Osiecki left the motorway but crashed into a roundabout. After making off on foot, our colleagues from @NPAShq & @warkspolice were on hand to help and he was detained



