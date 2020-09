W pociągu Merseyrail doszło do bójki policjanta z pasażerem, który odmówił włożenia maseczki - zobacz WIDEO!

Fot: screenshot "The Daily Mail"

Do dramatycznych wydarzeń doszło w pociągu Merseyrail na stacji Liverpool Lime Street w środę po południu. Policjant, który zwrócił uwagę podróżnemu na brak maseczki został przez niego zaatakowany. Te zdarzenia zostały nagrane za pomocą telefonu - sami możecie zobaczyć jak to wyglądało!

34-letni Anthony Baldwin z Little Sutton podróżował pociągiem bez maseczki zasłaniającej usta i nos - tym samym łamał obowiązujące w Wielkiej Brytanii wytyczne związane z pandemią koronawirusa. Co więcej, policja otrzymała wezwanie, że nie tylko nie nosi maseczki, ale również jego zachowanie budzi zastrzeżenia innych pasażerów - otóż Baldwin miał kaszleć na przynajmniej dwóch innych pasażerów.

ZOBACZ bójkę policjanta z pasażerem, który odmówił włożenia maseczki

Rzeczone wydarzenia miały miejsce w minioną środę, 2 września, w godzinach popołudniowych. Jak czytamy w relacji udostępnionej na łamach "The Daily Maily" w związku z tym wezwano policję. Oficer British Transport Police wsiadł do pociągu Merseyline na stacji Liverpool Lime Street. Policjant najpierw kulturalnie miał poprosić o ubranie maski. Następnie, gdy Baldwin odmówił, został poproszony o opuszczenie składu...

... a co się stało dalej? Zobaczcie sami:

Czy policjant BTP przekroczył swoje uprawnienia?

Jak widać wyraźnie na załączonym materiale między policjantem BTP, a pasażerem doszło do przepychanki. Baldwin nijak nie stosował się do poleceń wydawanych przez stróża prawa i skończyło się na tym, że nie tylko został "potraktowany" gazem pieprzowym, ale będzie musiał się stawić w sądzie. 6 stycznia odpowie za napaść na policjanta. Z drugiej strony do BTP została złożona skarga w sprawie

Przypominamy, że zarówno w Anglii, jak i Szkocji osłanianie twarzy jest obowiązkowe we wszystkich środkach transportu publicznego, w tym autobusach, autokarach, tramwajach, promach, samolotach i pociągach. Zgodnie z przepisami operatorzy komunikacji zbiorowej mogą nakazać opuszczenie pojazdu tym pasażerom, którzy odmawiają przestrzegania przepisów.