W jakim terminie odbędą się egzaminy GCSE i A-levels w 2021 roku?

Rząd obiecuje podać datę "tak szybko, jak to jest tylko możliwe"

Czy uczniom przystępującym do egzaminów A Levels i GCSE będzie w 2021 trudniej?

Decyzja o opóźnieniu przyszłorocznych egzaminów GCSE i A-levels w Anglii zostanie podjęta "bardzo szybko", zapowiedział brytyjski minister edukacji Nick Gibb. Na jaki termin mogą zostać przełożone?

Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne egzaminy GCSE i A-levels nie odbędą się w swoich "tradycyjnych", wiosennych terminach. Brytyjski rząd już od połowy czerwca pracuje nad tą kwestią i jak relacjonuje BBC decyzja w tej sprawie zostanie podjęta "tak szybko, jak to tylko możliwe", jak zapewniał Nick Gibb, minister edukacji. Partia Pracy wezwała władze do przesunięcia terminu egzaminów - który zwykle zdawane są w maju i czerwcu - na połowę lata, aby w ten sposób zrekompensować uczniom wpływ pandemii na ich tryb nauki.

W dniu wczorajszym Kate Green, pełniąca funkcję ministra edukacji w laburzystowskim gabinecie cieni stwierdziła, że ​​uczniowie rozpoczynający klasę 11 i 13 we wrześniu mają znacznie utrudnione zadanie, bo stracili kilka miesięcy normalnej nauki. Jej zdaniem jedynym wyjściem jest zarządzenie egzaminów w późniejszym terminie. Dzięki temu nadrobiliby zaległości w nauce.

Wydaje się, że na tym polu nie ma żadnego sporu z partią rządzącą. Minister Gibb komentując tę sprawę dla BBC zaznaczył, że rząd podejmując decyzję w tej sprawie musi wziąć pod uwagę czas potrzebny na ocenianie egzaminów i proces rekrutacji na uniwersytety.

"Ta kwestia jest bardzo złożona" - powiedział Nick Gibb. "Musimy wziąć pod uwagę inne narody w Wielkiej Brytanii, które również przeprowadzają egzaminy GCSE i A-levels. Musimy wziąć pod uwagę czas na potrzeby na ocenianie prac. Musimy upewnić się, że wyniki zostaną dostarczane w określonym terminie dla potrzeb uczelni" - klarował szef resortu edukacji.

"Jest cały szereg czynników, które rozpatrujemy wspólnie z komisją egzaminacyjną Ofqual, ale już wkrótce podejmiemy decyzję" - obiecywał. Kiedy decyzja zostanie podjęta i na jakie termin zostaną przeniesione egzaminy? "Stanie się to bardzo szybko, ponieważ wiemy, że szkoły muszą znać odpowiedź na to pytanie" - odpowiedział Gibb naciskany przez BBC.