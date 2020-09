Do końca okresu przejściowego zostały 4 miesiące. Rząd UK oskarża UE o utrudnianie rozmów w sprawie umowy handlowej

Fot. Getty

Rząd Borisa Johnsona odpowiedział na zarzut Francji, jakoby Londyn zwlekał z negocjacjami i przypuścił atak na Unię Europejską, zarzucając jej, że niepotrzebnie utrudnia rozmowy w sprawie umowy handlowej. A do końca okresu przejściowego zostały dokładnie... 4 miesiące.

Fiaskiem zakończyły się w zeszłym tygodniu kolejne rozmowy w sprawie umowy handlowej po Brexicie. Obie strony nie są jak na razie w stanie uzgodnić najbardziej drażliwych kwestii, takich jak rybołówstwo i pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. A ponieważ do końca okresu przejściowego zostały zaledwie 4 miesiące, to między stronami negocjacji rośnie napięcie. Kilka dni temu Francja zarzuciła rządowi w Londynie, że ten zwleka z negocjacjami, a minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział wprost, że winna impasowi jest „bezkompromisowa i nierealistyczna postawa Wielkiej Brytanii”. Londyn nie pozostał dłużny i odparł, że Unia Europejska niepotrzebnie utrudnia rozmowy w sprawie umowy handlowej.

Londyn wywiera presję w sprawie Brexitu?

Francuzi oskarżyli Brytyjczyków o wywieranie presji na Wspólnotę i zastrzegli, że Unia, jako blok zjednoczonych państw, nie ugnie się przed żądaniami Londynu. - W przypadku Brexitu zawsze byliśmy zjednoczeni i pokazywaliśmy, że w błędzie jest ten, kto sugeruje, że Europa się rozpada. Tylko pozostając zjednoczeni możemy się trzymać naszej linii dotyczącej całościowego porozumienia – dodał Jean-Yves Le Drian.

Wielka Brytania stawia na niezależność

Po nieudanej, kolejnej turze rozmów, głos w sprawie zabrała rzecznika Downing Street. - Na samym początku jasno określiliśmy zasady będące podstawą podejścia [do Brexitu – przyp. red.] Zjednoczonego Królestwa: szukamy relacji, które będą szanować naszą suwerenność i których podstawą będzie umowa o wolnym handlu, podobna do tych, które UE zawarła już z krajami o podobnych poglądach. Jednak UE nadal nalega nie tylko w kwestii zaakceptowania unijnej pomocy państwa i polityki rybołówstwa, ale także w kwestii tego, że musimy to uzgodnić na samym początku, zanim przejdziemy do dalszych, merytorycznych prac, w innych obszarach negocjacji, w tym do teksów prawnych. To niepotrzebnie utrudnia postęp – zaznaczyła rzeczniczka.