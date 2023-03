W Boeingu 737-800 Ryanaira lecącego ze Stansted wybuchła opona przy lądowaniu w Holandii

W ubiegłym roku w Manchesterze, gdy Boeing 737-8AS kołował do Terminalu Trzeciego ze 167 pasażerami na pokładzie, uszkodzone koło maszyny stanęło w płomieniach.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy pojawiają się problemy z kołami w Ryanairze przy lądowaniu.

Podczas lądowania Ryanaira lecącego z Londynu do Holandii doszło do wypadku.

W niedzielę po południu (5 marca) w samolocie Ryanaira, Boeing 737-800, który obsługiwał lot FR8282 między Londynem Stansted a Eindhoven w Holandii, wybuchła opona podczas lądowania. Nie jest to pierwszy taki przypadek w samolotach irlandzkich linii.

Około godziny 15:00 samolot Ryanaira lecący z Londynu do Holandii podszedł do lądowania na lotnisku Eindhoven. Wtedy też doszło do wypadku, w którym wybuchła opona.





Wybuch opony w Ryanairze

W samolocie Ryanaira, który podchodził do lądowania, było 180 pasażerów. Gdy maszyna dotknęła płyty lotniska, doszło do wybuchu opony. Samolot następnie został pod kierunkiem straży pożarnej naprowadzony na miejsce na lotnisku, na którym możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa wysiadającym pasażerom. W czasie zdarzenia nikt nie doznał obrażeń.

Ruch lotniczy na lotnisku w Eindhoven został natychmiast wstrzymany, aby zwolnić miejsce dla służb ratowniczych. Gdy zbadano sytuację i okazało się, że nie ma zagrożenia, wznowiono latanie.

- Kiedy stało się jasne, że sytuacja nie jest taka zła, służby ratunkowe odjechały i ruch lotniczy został wznowiony po około dziesięciu minutach – powiedział rzecznik lotniska.

Według rzecznika przez to, że przestój potrwał około dziesięciu minut, wywarło to niewielki wpływ na kursy samolotów. Lotnisko podało, że prawie nie było opóźnień.

Vliegtuig van Ryanair krijgt klapband bij landing op Eindhoven Airport https://t.co/Xhps5Ei01U — Eindhovens Dagblad (@ED_Regio) March 5, 2023

Problemy z kołami w Ryanairze

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której pojawiają się problemy z kołami w Ryanairze przy lądowaniu. W marcu ubiegłego roku w samolocie irlandzkich linii lotniczych, tuż po wylądowaniu na lotnisku w Manchesterze, gdy Boeing 737-8AS kołował do Terminalu Trzeciego ze 167 pasażerami na pokładzie, uszkodzone koło maszyny stanęło w płomieniach.

Wprowadzono nowe środki bezpieczeństwa po tym, jak dochodzenie wykazało, że pożar spowodowała pęknięta piasta koła. W wyniku wypadku nikt nie został ranny i nie była konieczna ewakuacja, chociaż Air Accident Investigations Branch (Wydział Badania Wypadków Lotniczych) określił to jako „poważne zdarzenie”.

Pożar koła w samolocie

Z raportu wynika, że po wylądowaniu załoga założyła, że samolot ma przebitą oponę, gdyż do utrzymania zwykłej prędkości kołowania wymagany był większy ciąg niż normalnie. Gdy jednak maszyna zbliżała się do stanowiska postojowego, załoga usłyszała informację radiową dotyczącą wezwania straży pożarnej do zajęcia się samolotem z „płonącymi hamulcami”.

W raporcie napisano: „Zdając sobie sprawę, że wezwanie dotyczyło [ich samolotu], załoga natychmiast zakończyła procedurę parkowania i wyłączyła silniki. Wezwano załogę w stan gotowości i monitorowano sytuację. Przyjechała straż pożarna i ugasiła pożar, który wybuchł w okolicy lewego koła podwozia głównego. Ponieważ pożar został szybko ugaszony, załoga stwierdziła, że ewakuacja awaryjna była niepotrzebna i w związku z tym pasażerowie wysiedli normalnie”.

Dochodzenie wykazało, że pożar został spowodowany przez „pęknięcie zmęczeniowe” w kole. Spowodowało to wyciek płynu hamulcowego, który następnie stanął w płomieniach, gdy wszedł w kontakt z ciepłem spowodowanym przez „niewspółosiowe” koło.

Jak czytamy w raporcie, władze hiszpańskie badają „poprzednie wystąpienie podobnej awarii” wykryte we flocie linii lotniczej podczas zdarzenia w Hiszpanii. Jeszcze nie podano dalszych informacji na temat tej sytuacji.

Nowe środki bezpieczeństwa

Po pożarze koła, który miał miejsce 17 marca 2022 roku w Manchesterze o godzinie 12:45, wprowadzono nowe środki bezpieczeństwa – czytamy w raporcie z wypadku. Producent kół opracował kontrolę ultradźwiękową w celu sprawdzenia pęknięć w piaście koła, a następnie Ryanair wprowadził tę kontrolę we flocie samolotów Boeing 737-8AS.

W oświadczeniu irlandzkie linie lotnicze poinformowały: „Ryanair w pełni uczestniczył w dochodzeniu AAIB (Air Accident Investigations Branch) i z zadowoleniem przyjmujemy raport, w którym nie ma zaleceń dotyczących bezpieczeństwa dla Ryanaira”.

