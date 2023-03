Pracownicy job centre będą dostawać dodatkową premię za pomoc w znalezieniu pracy

Brytyjskie władze ciągle szukają nowych pomysłów, jak zwiększyć zatrudnienie na Wyspach i zachęcić ludzi do pracy. Pomysłem na poprawę sytuacji na rynku pracy jest oferowanie dodatkowych premii dla pracowników job centre, którzy pomogli osobom bezrobotnym w zapewnieniu sobie zatrudnienia.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjne BBC, rząd UK ma ruszyć z pilotażowym programem, który będzie „skuteczniej motywował” pracowników urzędów pracy na Wyspie w pomaganiu osobom bezrobotnym w efektywnym znajdowaniu zatrudnienia. Ma to być jeden z elementów większego programu, który zostanie uruchomiony w sumie w 60 job centres. Jego zasadniczym celem jest zmniejszenie osób korzystających z zasiłków w ramach Universal Credit, a zwiększenie ogólnego zatrudnienie w UK. Jak to wszystko ma wyglądać w praktyce? Już wyjaśniamy!





Nowy pomysł rządu na zwiększenie zatrudnienia

Dziennikarze BBC dotarli do wewnętrznych dokumentów Department for Work and Pensions (DWP), z których wynika, że władze chcą sprawdzić, czy zachęty finansowe dla zespołów pośrednictwa pracy w istocie „prowadzą do lepszych wyników”. Personel będzie miał wyznaczone cele, a pracownicy najlepiej prosperujących urzędów pracy otrzymają co miesiąc bony o wartości 250 funtów, o ile uda im się te cele realizować. 125 funtów „bonusu” przewidziano dla kolejnego bądź kolejnych pracowników, którzy będą się wywiązywać z tego zadania.

Program pilotażowy zobowiąże również osoby ubiegające się o Universal Credit, które otrzymywały zasiłek przez trzynaście tygodni, do odwiedzania urzędu pracy każdego dnia tygodnia przez dwa tygodnie w celu uzyskania „intensywnego wsparcia” w szukaniu pracy. Brak obecności może prowadzić do sankcji i w efekcie utraty świadczeń. Obecnie osoby pobierające Universal Credit zwykle spotykają się z „trenerem pracy” tylko raz w tygodniu przez pierwsze trzy miesiące, a później raz na dwa tygodnie.

Program pilotażowy DWP ma zwiększyć liczbę osób znajdujących pracę, jak donosi BBC

Jeden z wewnętrznych dokumentów wskazuje, że sam minister ds. pracy i emerytur, Mel Stride chce, aby „zastosowano więcej obowiązkowych czynności w celu zwiększenia ruchu do pracy”. Stwierdzono, że powinno to zostać zrealizowane w ramach istniejącego budżetu, więc zasadniczo chce, aby urzędnicy pracowali więcej za te samo pieniądze.

Brytyjski rząd wychodzi z założenia, że słuszne jest nagradzanie pracowników, którzy pomagają ludziom w zapewnieniu pracy, ale związek zawodowy PCS zrzeszający urzędników DWP zwraca uwagę na oczywiste niedostatki tego pomysłu. Zwrócono uwagę, że program ten jest oparty na złych założeniach. Kwestią, którą należy rozwiązać w pierwszym rzędzie, są zarobki dla urzędników, które znajdują się na „głodowym poziomie”.

Urzędnicy krytykują ideę, zgodnie z którą mają pracować więcej, za te same pieniądze

Przedstawiciele PCS utrzymują, że pilotażowy program proponowany przez władze DWP jest zwyczajnie „obrazą” dla jego członków i dla wszystkich urzędników urzędów pracy. Przewodniczący związku, Martin Cavanagh, powiedział, że rząd „jest zdeterminowany, by utrudnić ludziom ubieganie się o świadczenia” i ostrzegł, że pilotaż zwiększy ryzyko ubóstwa dla osób poszukujących pracy. „Proszenie większej liczby interesantów o częstsze przychodzenie do urzędów pracy w niczym nie pomaga naszym pracownikom” – zaznaczał. Pracownicy związku zawodowego DWP niedawno strajkowali z powodu płacy. Zaproponowano im podwyżkę płac o 2% na lata 2022-23, gdy żądali 10%.

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest 1,3 miliona bezrobotnych, a kolejne 9 milionów jest biernych zawodowo, co oznacza, że nie pracują ani nie szukają pracy. Raport na temat „ukrytego bezrobocia” Centre for Cities wskazuje, że stopa bezrobocia w UK wynosi nawet 12,1%, jeśli uwzględni się te trzy miliony osób nieaktywnych zawodowo, które mogłyby pracować, gdyby miały wystarczające wsparcie.

Wielka Brytana szuka rąk do pracy

Kanclerz skarbu Jeremy Hunt zwrócił się z prośbą do milionów ludzi, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę lub którzy przebywają na długoterminowych zwolnieniach lekarskich od czasu pandemii Covid-19, aby wrócili do pracy i wypełnili ogromne luki w sile roboczej, jakie powstały po ich odejściu. Najnowsze statystyki pokazują, że Wielka Brytania ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia od pół wieku, ale na Wyspach spada również zatrudnienie, natomiast gwałtownie rośnie liczba osób klasyfikowanych jako „zawodowo nieaktywne”.

