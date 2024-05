Praca i finanse Samozatrudnienie w UK a ubezpieczenie – co musisz wiedzieć?

Nasi rodacy, pracujący w Wielkiej Brytanii w dużej mierze są osobami samozatrudnionymi, pracującymi na własnej działalności. Kierowanie swoim biznesem wymaga poświęcenia, ale generuje również wiele możliwości i udogodnień, takich jak np. możliwość odliczenia kosztów, a także nieograniczone godziny pracy i elastyczna możliwość wzięcia urlopu w dogodnym terminie.

Niemniej jednak warto pamiętać o tym, że system podatkowy, obowiązujący w Wielkiej Brytanii działa trochę inaczej, niż w przypadku Polski. Co sądzą o nim Polacy mieszkający w UK? Otóż określają go, jako bardziej klarowny i zrozumiały, często także i nieco bardziej przyjazny.

Prawa i obowiązki

Jak wiadomo, każde rozwiązanie posiada zarówno zalety, jak i wady, a samo założenie działalności w UK niesie za sobą szereg obowiązków takich, jak , konieczność rozliczeń corocznych, a także samodzielne płacenie podatków, National Insurance Contribution, a przede wszystkim musimy przyzwyczaić się do bezpłatnych urlopów, z których korzystaliśmy zapewne, będąc na kontrakcie.

Ubezpieczenie zdrowotne a self- employed w UK

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest fakt, że dla samozatrudnionych osób tak naprawdę nie ma żadnego zabezpieczenia. To jednak nie koniec złych wieści – w przypadku samozatrudnienia nie jesteśmy również zobowiązani do pobierania podstawowej Statutory Sick Pay, czyli zasiłku chorobowego. Dlaczego? Otóż świadczenie to wypłacane jest osobom, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, czyli kontraktu.

W takim razie co dalej?

Osoby pracujące na własnej działalności mogą liczyć na zasiłek Employment and Support Allowance, jednak czy to wystarczy? Otóż warto wiedzieć, iż przez pierwsze 13 tygodni, kwota zasiłku równa jest £71.70 (jeśli masz poniżej 25 lat) oraz £90.50 (jeśli masz powyżej 25 lat). Oczywiście kwoty te nie są wystarczające na pokrycie bieżących potrzeb, a co dopiero na regulację finansowych zobowiązań, takich jak np. mortgage.

Aby ubiegać się o Employment and Support Allowance, należy wypełnić wniosek online. Warto wziąć pod uwagę fakt, że niektóre branże nie mogą sobie pozwolić na taki finansowy zator, a większość Polaków, prowadzących działalność pracuje w sektorze takim jak, budownictwo, transport, zdrowie, opieka nad seniorami, usługi porządkowe. Działanie w takich branżach niesie za sobą większe ryzyko wypadku czy zapadnięcia na różne choroby, co może skutkować pozostaniem na długi czas bez dochodu.



Income Protection, Private Sick Pay – na czym polega?

Dzięki ubezpieczeniu Income Protection zyskujemy wypłatę ubezpieczenia, w momencie, gdy jesteś niezdolny do pracy. Jakie niezdolności obejmuje? Nie istnieje określony kanon chorób, problemów i dolegliwości, w przypadku kwalifikacji do otrzymania świadczenia. W zależności od ustalonych warunków polisa może być wypłacana co miesiąc lub co tydzień, zapewniając Ci jednocześnie stały dochód. Zdarza się, że nawet do emerytury.

Będąc już w temacie korzystnych dla Ciebie ubezpieczeń, możesz nabyć także ubezpieczenie od poważnych zachorowań, które warto wówczas rozszerzyć o kolejne benefity, obejmujące np. złamania, pobyt w szpitalu i wiele innych, w zależności od preferencji zainteresowanych.

Dobre ubezpieczenie – jaką firmę wybrać, gdzie kupić?

Zanim dokonasz konkretnego wyboru, musisz zastanowić się i przeanalizować wiele dostępnych możliwości i opcji. Wypłacanie polis w wielu firmach może różnić się między sobą pod wieloma względami, należy więc dokładnie przemyśleć swój wybór, a w razie potrzeby skontaktować się z doradcą finansowym, który pomoże nam dokonać najlepszego wyboru.

Z pomocą przychodzi polski broker ubezpieczeń w UK – Prestige Financial Advisers, który pomoże Ci znaleźć odpowiednio dobraną ofertę, stwarzając szereg możliwości i zabezpieczenia na przyszłość.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków polisy.