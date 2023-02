W Anglii i Walii podniesiono minimalny wiek umożliwiający zawarcie małżeństwa do 18. roku życia

W Anglii i Walii weszło w życie nowe prawo podnoszące do 18 lat wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa. W ramach poprzednich przepisów ślub można było wziąć, mając skończone 16 lub 17 lat, o ile tylko rodzice wyrazili zgodę.

Wprowadzenie przepisów zabraniających zawierania związków małżeńskich lub związków partnerskich dla osób, które jeszcze nie ukończyły 18. roku życia, w powszechnej opinii odbierane jest, jako zwycięstwo w obronie praw dzieci. Dzięki nim trudniej będzie zmuszać niepełnoletnie osoby do ożenku lub zamążpójścia, a nowe przepisy obejmują również ceremonie niewiążące prawnie.





Wcześniej wymuszone małżeństwo było przestępstwem tylko wtedy, gdy zastosowano jakąkolwiek formę przymusu, taki jak choćby groźba czy przemoc. Dzięki ustawie Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022 jakiekolwiek małżeństwo z udziałem dzieci (osób niepełnoletnich), zawarte w każdych okolicznościach, jest niezgodne z prawem obowiązującym w Anglii i Walii. Za złamanie tych regulacji grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Jakie zmiany wprowadza Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022?

Wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa, a więc w Szkocji i Irlandii Północnej. W tych krajach wystarczy mieć 16 lat, aby zawrzeć małżeństwo. W Irlandii Północnej zgoda rodziców nie jest wymagana w przypadku osób niepełnoletnich, jednak w Szkocji już tak. Warto w tym miejscu dodać, iż władze w Belfaście już wcześniej zapowiadały, że zdecydują się na ustawowe podniesienie wieku w tej kwestii, ale ze względu na obecną sytuację w kraju (czyli niefunkcjonujący rząd) nie jest to po prostu możliwe.

Obecna działaczka na rzecz ochrony ofiar przymusowych małżeństw Payzee Mahmod sama została zmuszona do ślubu, a jej siostra Banaz została zamordowana w tak zwanym zabójstwie honorowym po opuszczeniu męża, którego była zmuszona poślubić w wieku 17 lat.

Nowe prawo będzie obowiązywać w Anglii i Walii, ale nie w Szkocji i Irlandii Północnej

Wejście w życie nowego prawa w Anglii i Walii było „prawdopodobnie jednym z najważniejszych dni w moim życiu”, jak komentowała, cytowana przez BBC News. „To dla mnie bardzo emocjonalny moment, ponieważ naprawdę znam bardzo dobrze szkody wynikające ze zmuszania dzieci do małżeństwa” – mówiła.

„Osobiście sama przez to przeszłam, widziałam, jak przechodziła przez to moja siostra i widziałam niszczycielski wpływ, jaki może to mieć na tak wiele kobiet i dziewcząt. Kiedy próbują opuścić małżeństwo, do którego zostały przymuszone jako dzieci, a ostateczną karą jest śmierć. Tak właśnie stało się w przypadku mojej siostry”. Payzee powiedziała, że zmiany w brytyjskim prawie oznaczają, że „na dziecku nie ciąży już obowiązek wypowiadania się przeciwko swoim własnym rodzicom lub społeczności, w której żyją”.

„Ci, którzy manipulują dziećmi, aby zawierały małżeństwa, teraz słusznie staną w obliczu pełnej mocy prawa”

Jak podaje serwis informacyjny BBC, w 2021 roku rządowa jednostka ds. przymusowych małżeństw udzieliła wsparcia w 118 sprawach dotyczących ofiar poniżej 18. roku życia. Jednak aktywiści uważają, że oficjalne dane nie odzwierciedlają prawdziwej skali tego problemu, ponieważ inne ofiary zwyczajnie nie zwróciły się o pomoc w tej kwestii.

Za zmianami w prawie w Anglii i Walii głosowały wszystkie partie obecne w parlamencie, a autorską projekty ustawy jest Pauline Latham z Partii Konserwatywnej. „[....] dzięki temu ustawodawstwu ochronimy miliony chłopców i dziewcząt w nadchodzących latach przed tą plagą” - komentowała. „Ta ustawa lepiej chroni młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, zwalczając przymusowe małżeństwa w naszym społeczeństwie. Ci, którzy manipulują dziećmi, aby zawierały małżeństwa z nieletnimi, teraz słusznie staną w obliczu pełnej mocy prawa” - komentował minister sprawiedliwości i wicepremier Dominic Raab.

Nowe prawo lepiej chroni dzieci i młodzież w Anglii

Dodajmy również, że w Wielkiej Brytanii dopuszcza się małżeństwa wyznaniowe które, choć nie były w żaden sposób formalnie rejestrowane, to w lokalnych społecznościach były w pełni uznawane. W ten sposób każdego roku setki brytyjskich dziewcząt są „wydawane za mąż”, ponieważ prawo brytyjskie nie chroniło ich odpowiednio. Niekiedy rodziny wydawały w ten sposób dziewczęta w wieku zaledwie 10 lat.

Trudno ustalić precyzyjnie, ile takich małżeństw zostaje zawartych w skali roku. Jak podaje „The Independent”, organizacje charytatywne stwierdziły, że małżeństwa dzieci są często uważane za problem dla krajów rozwijających się, ale występują w całej Wielkiej Brytanii, tylko są po prostu „ukryte na widoku”.

