„Wielki przełom” w 4-dniowym tygodniu pracy. Większość brytyjskich firm wie już, co dalej zrobi

Co mówią o nowym modelu pracy sami pracownicy i ich szefowie?

Większość z nich chce go przedłużyć lub wprowadzić na stałe.

W Wielkiej Brytanii testuje go 61 firm.

Zdecydowana większość firm biorąca udział w największym na świecie teście 4-dniowego tygodnia pracy, zdecydowała się już na kontynuację nowego modelu, co jest dowodem na to, że okazał się on skuteczny i może przysłużyć się gospodarce. Jakie są opinie pracowników i ich szefów?

Spośród 61 firm, które przystąpiły do ​​sześciomiesięcznego okresu próbnego „4 Day Week”, aż 56 przedłużyło czterodniowy tydzień pracy, w tym 18 firm na stałe. Ustalenia dotyczące nowego modelu pracy zostaną zaprezentowane parlamentarzystom we wtorek w ramach nacisku wzywającego polityków do zapewnienia wszystkim pracownikom w Wielkiej Brytanii 32-godzinnego tygodnia pracy.





4 Day Week okazał się sukcesem?

Joe Ryle, dyrektor kampanii 4 Day Week, nazwał test „wielkim przełomowym momentem”, dodając:

- W wielu różnych sektorach samopoczucie pracowników bardzo się poprawiło; a wydajność biznesowa została utrzymana lub poprawiona w prawie każdym przypadku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i mamy nadzieję, że pokazuje to, iż nadszedł czas na szersze wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy.

4-dniowy tydzień pracy zachętą dla pracowników

W jednej z uczestniczących w programie testowym firm, Rivelin Robotics z siedzibą w Sheffield, która planuje kontynuować nowe podejście, dyrektor ds. produktów, David Mason, powiedział, że ma nadzieję, iż zaoferowanie krótszego tygodnia pracy pomoże w przyszłej rekrutacji.

- Z pewnością jest to coś, co sprawia, że ​​trochę różnimy się od zwykłych firm – powiedział.

Program pilotażowy w Wielkiej Brytanii, który rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku, był promowany przez 4 Day Week Global, organizację non-profit założoną w Nowej Zelandii i nadzorowaną przez think tank Autonomy oraz zespół naukowców.

Firmom biorącym udział w projekcie zaoferowano warsztaty i mentoring, aby pomóc im przemyśleć praktyki pracy. Pracownicy mieli możliwość pozostania przy dotychczasowym wynagrodzeniu, pracując przez cztery dni w tygodniu zamiast pięciu.

Od zeszłego lata pracownicy Rivelin Robotics cieszą się trzydniowym weekendem. David Alatorre, dyrektor ds. technologii w firmie, powiedział:

- Chcieliśmy zaszczepić w firmie kulturę stawiania dobrego samopoczucia na pierwszym miejscu, upewniając się, że wszyscy są wypoczęci i mają dobrą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Intensywne 4 dni pracy w tygodniu

Pracownicy firmy Rivelin Robotics mają wprawdzie wolne piątki, ale sumarycznie w tygodniu nie pracują zauważalnie mniej od osób, które piątków wolnych nie mają. W zamian za wolne piątki, pracownicy zdecydowali się przez cztery dni w tygodniu pracować od godziny 8:00 do 17:30, co tygodniowo daje 38 godzin. Z kolei praca pięć dni w tygodniu po 8 godzin daje 40 godzin pracy, sumarycznie nie jest to zatem duża różnica.

Z siedzibą w jasnym zakładzie przemysłowym w pobliżu rzeki Don, firma produkuje roboty, które skrupulatnie wykańczają części drukowane w 3D dla producentów, dla branż takich jak lotnictwo i medycyna. Alatorre i Mason powiedzieli, że zmiana nie była pozbawiona wyzwań. To mały, szybko rozwijający się startup – obecnie zatrudniający zaledwie ośmiu pracowników – i czasami praca nie może czekać.

- Mieliśmy targi, które były dużą premierą jednego z naszych produktów, a kilka głównych części zostało opóźnionych. I po prostu nie mogliśmy fizycznie rozpocząć procesu, dopóki nie przybędą. W tamtym momencie nie było możliwości rozłożenia tego obciążenia – powiedział Mason.

Dodał, że chociaż dość często klienci "kontaktują się z nami w piątki”, podkreślił, że on, Alatorre i założyciel firmy, Robert Bush, zwykle przejmują to na siebie, gdy tak się dzieje.

- Miło jest jednak mieć elastyczność, a dla mnie osobiście największą różnicą jest to, że w piątek, nawet jeśli mogę trochę popracować, mogę być w domu, wyprowadzać psa, pójść się wspinać – powiedział Alatorre.

Alatorre stwierdził, że niektórzy pracownicy woleliby pięć krótszych dni niż cztery – a zespół zarządzający zastanawia się teraz, jak dostosować różne tryby pracy w miarę rozwoju firmy.

Co mówią pracownicy o czterodniowym tygodniu?

W sumie w programie pilotażowym wzięło udział około 2900 pracowników w całej Wielkiej Brytanii. Ankiety przeprowadzone wśród nich przed i po wykazały, że 39 proc. stwierdziło, że są mniej zestresowani, 40 proc. lepiej śpi, a 54 proc. stwierdziło, że łatwiej jest zrównoważyć obowiązki zawodowe i domowe.

Co ciekawe – w czasie testowania czterodniowego tygodnia pracy - liczba dni chorobowych spadła o około dwie trzecie, a dni pracy opuściło o 57 proc. mniej pracowników w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Zdecydowana większość firm zgłosiła zadowolenie z produktywności i wyników biznesowych w okresie próbnym.

