UWAGA! Ostrzegamy przed "okazyjnymi" cenami biletów lotniczych na Black Friday - jak nie dać się nabrać?

Uwaga! Ostrzegamy przed "okazjami" i "wyprzedażami" organizowanymi przez linie lotnicze z okazji Black Friday. Jak wynika z analiz zeszłorocznych ofert przewoźnicy bardzo często wprowadzali swoich klientów w błąd stosując mylące sformułowania.

Wszystkich, którzy przy okazji zbliżającego się Czarnego Piątku, który w 2019 roku wypada 29 listopada, planują zakup biletów lotniczych w znacznie niższych cenach ostrzegamy. Jak wynika z analiz dotyczących ofert w ramach zeszłorocznego Black Friday linie lotnicze oferując wyjątkowe okazje bardzo często wprowadzały swoich klientów w błąd. Brytyjska organizacji Which? zajmująca się obroną konsumentów i ich praw wzięła pod lupę "czarnopiątkowe" okazje. Co się okazało?

Dokładna analiza kosztów biletów i wyjazdów oferowanych w tym okresie wykazała, że "okazje" były bardzo wątpliwe. Tanie linie lotnicze EasyJet reklamowały oszczędność 50 funtów na 60 000 wylotów w stylu "city break" - jak się okazało tak naprawdę jedynie osiem z 21 podróży było tańszych, niż wcześniej! Planując wylot na trzy dni z Luton do Barcelony wystarczyło poczekać do 7 grudnia, aby zaoszczędzić 13% na biletach.

Z kolei Ryanair reklamował milion miejsc w samolotach dostępnych z 25% rabatem, o ile zostaną kupione do północy. Jak się okazało w badaniu Which? żaden z biletów nie zdrożał w przeciągu kolejnych dwóch tygodni! Z zakupem, do którego byliśmy nakłaniani natychmiast, można było się spokojnie wstrzymać przez dłuższy czas... Dodajmy, że przedstawiciele irlandzkich linii bronili się później, że ich oferta była w pełni legalna z punktu widzenia brytyjskiego prawa.

Z kolei linie lotnicze Tui oferowały kody rabatowe, dzięki którym można było oszczędzić 150 funtów rezerwując wybrane loty, które po prostu... nie działały! Which? sprawdziło, że nie dało się z nich skorzystać w dwóch z pięciu przypadków.

Niejasne warunki ofert promocyjnych, manipulacja cenami tak, aby wydawały się niższe niż rzeczywistości lub nakłanianie do rezerwacji teraz, wreszcie kody rabatowe, które po prostu nie działają - to tylko kilka strategii marketingowych, do jakich uciekają się linie lotnicze, aby sprzedać więcej biletów.

- Nie ma nic lepszego niż to uczucie, że udało ci się dostać dobrą ofertę - komentował Rory Boland z Which? - To uczucie może jednak szybko szybko zamienić się w gniew, kiedy odkryjesz, że lepsza oferta była dostępna po akcji promocyjnej. Nasze badania wykazały, że okazję na Black Friday nie są takie, jakimi się wydają - kończył.

Co zatem można zrobić? Zachować zimną krew. Nie dać się omamić marketingowej gadce. "Porównuj ceny i bądź sceptyczny" puentował Boland.