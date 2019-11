Wybory 2019 w UK: Nigel Farage zmienił zdanie - zapowiedział, że jego partia nie będzie konkurowała z Konserwatystami

Lider Brexit Party zapowiedział ogłoszenie "zawieszenia broni" w wojnie z torysami - Nigel Farage ogłosił, że jego stronnictwo nie będzie rywalizowało z Partią Konserwatywną w zbliżających się wyborach.

Przypomnijmy, na początku miesiąca Boris Johnson odrzucił możliwość zawiązania paktu wyborczego z Brexit Party. Nigel Farage było gotowy podpisać się pod umową dotyczącą "zawieszenia broni" z torysami, ale postawił warunek - zażądał przy tym odejścia o wynegocjowanej z Brukselą umowy. - Porzuć umowę, ponieważ z upływem tygodni ludzie zdają sobie sprawę z tego, co podpisałeś… ludziom się to nie podoba. (…) To po prostu żaden Brexit - komentował lider Partii Brexity podczas inauguracyjnej przemowy w Westminsterze.

Były lider UKIP zasugerował również, że będzie walczył z torysami o każde miejsce w każdym okręgu wyborczym podczas nadchodzących wyborów. Nie minęły dwa tygodnie, a Farage całkowicie zmienił swoje zdanie...

CZYTAJ TAKŻE: Wybory 2019 w UK: Liberalni Demokraci obiecują zainwestować w usługi publiczne 50 miliardów funtów "zaoszczędzone" na Brexicie

Podczas konferencji Brexit Party, która miała miejsce w Hartlepool, jej lider zapowiedział, że jednal nie wystawi swoich kandydatów we wszystkich 317 okręgach, w których w ostatnich wyborach triumfował kandydat Partii Konserwatywnej. Tłumacząc się z tej decyzji Farage zaznaczał, że w ten sposób nie chce "podbierać" głosów innej partii popierającej Brexit, a w konsekwencji zwiększać szans Partii Pracy i stronnictw opowiadających się za pozostaniem w strukturach UE.

Przypomnijmy, Liberalni Demokraci, Zieloni i walijskie Plaid Cymru w minionym tygodniu podpisali wspólny pakt wyborczy. Porozumienie ma obejmować od 60 do 70 okręgów wyborczych, z czego w Walii ma objąć 11 z 40 okręgów. Poza Walią pakt ma funkcjonować jako dwustronne porozumienie między Liberalnymi Demokratami, a Zielonymi. Pakt polega na tym, że wszystkie trzy partie decydują się na wystawienie tylko jednego kandydata, dzięki czemu ma szansę zgarnąć wszystkie głosy wyborców popierających opcję "Remain".

GORĄCY TEMAT: Czy to koniec wielkiej emigracji Polaków na Wyspy? "Większość myśli o powrocie do kraju" - czytamy w polskich mediach

Komentując tak znaczną zmianę strategii w polityce partii, która zapowiadała prawdziwą wojnę z torysami, Farage mówił, że "będziemy koncentrować nasz wysiłek na [zdobyciu] wszystkich mandatach Partii Pracy, która całkowicie złamała obietnicę wyborczą złożoną w 2017 roku dotyczącą uszanowania wyniku referendum brexitowego".

Nigel Farage, który wcześniej ostro krytykował porozumienie wypracowane, spuścił z tonu również w tej kwestii. - Zeszłej nocy Boris zasygnalizował bardzo wyraźną zmianę. Pomyślałem sobie przez noc, że to trochę bardziej przypomina Brexit, na który głosowaliśmy - uzupełniał eurosceptyczny polityk.