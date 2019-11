GBP idzie mocno w górę - kurs funta w stosunku do złotego zbliżył się do granicy 5 PLN!

Od początku tygodnia wartość brytyjskiej waluty stopniowo się umacnia - na sytuacją funta szterlinga na rynkach wpływają czynniki polityczne i ekonomiczne. W poniedziałek w relacji do PLN udało mu się na moment przebić barierę 4.99 zł!

Od dawna GBP nie znajdował się w tak dobrej kondycji! Dziś rano funt szterling osiągnął granicę 4.9845, ale wczoraj było jeszcze lepiej - jego notowania sięgały nawet 4.9927! Dodajmy, że w stosunku do pozostałych głównych walut również zyskiwał - w stosunku do amerykańskiego dolara zdrożał o jeden punkt procentowy, a w relacji do euro jego notowania stały najwyżej od pół roku!

Co jest paliwem takiego wzrostu funta szterlinga? Z jednej strony możemy mówić o czynnikach politycznych wpływających na jego kurs, a z drugiej - o warunkach ekonomicznych. Wczorajsza zaskakująca zapowiedź Nigela Farage`a o wyborczym "zawieszeniu broni" z Partią Konserwatywną została bardzo pozytywnie odebrana przez światowe rynki. Lider Brexit Party postanowił nie wystawiać kandydatów w tych okręgach, gdzie w poprzedniej elekcji triumfowali torysi. Farage powiedział, że chce uniknąć "podbierania" głosów Johnsonowi i skupić się na walce z partiami przeciwnymi Brexitowi i z laburzystami.

Z drugiej strony na kondycję funta miały oficjalne statystyki dotyczące wzrostu gospodarczego opublikowane przez ONS. Brytyjska ekonomia ledwo dycha, ale w trzecim kwartale udało się uniknąć recesji. PKB wzrósł zaledwie o 0,3 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. W sytuacji gdy w II. kwartale mieliśmy do czynienia ze spadkiem, to gdyby w okresie lipiec-wrzesień gospodarka znowu się skurczyła mielibyśmy do czynienia z techniczną recesją. Udało się tego uniknąć, co miało bardzo wyraźny skutek w postaci notowań funta.

Co dalej z funtem? O jego przyszłości pisaliśmy w obszernej analizie w tekście "Co dalej z funtem? Jaki najbliższe wydarzenia związane z wyborami mogą mieć wpływ na brytyjską walutę?" - po więcej informacji na ten temat odsyłamy właśnie tam.

Dodajmy, że oficjalna tabela kursów walut publikowana przez Narodowy Bank Polski prezentuje się tak:

Kurs euro (EURPLN): 4,2638 zł

Kurs dolara (USDPLN): 3,8625 zł

Kurs franka (CHFPLN): 3,8787 zł

Kurs funta (GBPPLN): 4,9476 zł

Kursy walut zostały ostatni raz podane w piątek, 8 listopada i z powodu wczorajszego Święta Niepodległości obowiązują nadal. Dziś mają zostać opublikowane zaktualizowane dane, tradycyjnie w okolicach południa (pomiędzy 11:45 i 12:15).

"Po bardzo dobrym październiku, kiedy dynamika wzrostów złotego była najsilniejsza od ponad dwóch lat (w przypadku euro), listopad przynosi jak na razie korektę spadkową. Złotówka oddaje od 0,4% do ponad 1% w stosunku do głównych konkurentów na rynku Forex i zdaniem analityków ruchy spadkowe PLN mogą utrzymać się również w bieżącym tygodniu" - czytamy w analizie sytuacji PLN na portali Comparic.pl