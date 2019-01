UWAGA: Od dziś drożeją bilety kolejowe w UK! To najwyższa podwyżka od wielu lat

Fot. Getty

Od dzisiaj w Wielkiej Brytanii więcej zapłacimy za przejazdy kolejowe. W całym kraju zapowiadane są strajki przeciwko podwyżkom, a rząd i prywatne przedsiębiorstwa kolejowe tłumaczą je rekordowymi inwestycjami na kolei.

Od dziś ceny za przejazdy kolejowe wzrosną o 3,1 proc. w Anglii i Walii, a także o blisko 3 proc. w Szkocji. W Anglii i Walii podwyżki cen biletów kolejowych będą najwyższe od 2013 r., co dla posiadaczy biletów rocznych może oznaczać konieczność wysupłania z portfela nawet £100 więcej. Z analizy Partii Pracy wynika, że od 2010 r., gdy do władzy doszła Partia Konserwatywna, przeciętny roczny bilet zdrożał o £786.

Rząd i prywatne przedsiębiorstwa kolejowe bronią jednak podwyżek twierdząc, że są one spowodowane rekordowymi inwestycjami w kolej. Oficjalne dane mówią o tym, że aż 98 pensów z każdego funta jest przeznaczane na inwestycje. Natomiast resztę pieniędzy z podwyżek pochłoną m.in. podwyżki płac dla pracowników kolei. Minister transportu Chris Grayling przeprosił na łamach BBC za utrudnienia dla pasażerów, ale też przypomniał, że mieszkańcy Wysp już wkrótce będą mogli skorzystać z nowych pociągów w Londynie, Birmingham i na terenie Anglii północnej.

- To co teraz obserwujemy na kolei, to rekordowy poziom inwestycji. W kolej pakowanych jest najwięcej pieniędzy od czasów wiktoriańskich. Te pieniądze skądś trzeba brać – powiedział z kolei Robert Nisbet, dyrektor regionalny Rail Delivery Group. Z Nisbetem nie zgodził się jednak dyrektor organizacji Transport Focus, Anthony Smith, który powiedział na łamach BBC: - Jako pasażerowie wydajemy na kolej nawet £10 mld rocznie poprzez zakup biletów, a to jest i tak tylko część tego, co na kolej jest przeznaczane z naszych podatków. Z pewnością zatem powinno się to przełożyć na lepszą, bardziej nowoczesną infrastrukturę kolejową, bardziej wydajną, która powinna się raczej przyczynić do zamrożenia cen.

