Zobaczcie, w jakich rejonach Wielkiej Brytanii płaci się najwyższe rachunki za ogrzewanie

Pisaliśmy kiedyś o dziwacznych przepisach w brytyjskim prawie i jeden z opisywanych głosi, że w pałacu Buckingham zabronione jest umieranie. Okazuje się, że w pewnej norweskiej wiosce również jest to zabronione.

Brytyjskie Ministerstwo ds. Energii i Zmian Klimatu ogłosiło, że rachunki za energię elektryczną znacznie wzrosną. Będzie to wynikiem konieczności pokrycia kosztów budowy i eksploatacji nowych źrodeł energii...

Pogoda: Mróz i zagrożenie powodziowe w UK

Meteorolodzy są zgodni co do tego, że w Wielkiej Brytanii zaczęła się mroźna zima. Tej nocy temperatura w niektórych częściach kraju spadła nawet do -6 stopni Celsjusza. W poniedziałek natomiast synoptycy...