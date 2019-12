Ujawniono tajny dokument, który udowadnia, że premier Johnson KŁAMAŁ w sprawie granicy irlandzkiej

Po tym, jak Theresa May ogłosiła przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, Nigel Farage zapowiedział, że bierze pod uwagę wystawienie swojej kandydatury.

Trzy konserwatywne posłanki ogłosiły, że odchodzą ze swojej partii, by dołączyć do byłych członków Partii Pracy w nowej Niezależnej Grupie w Izbie Gmin. Heidi Allen, Sarah Wollaston i Anna Soubry opuściły...

Widmo No Deal Brexit krąży nad Wyspami, dlatego co bardziej przezorni mieszkańcy starają się przygotować na najczarniejszy scenariusz. Wielu Brytyjczyków, świadomych tego, że ich kraj jest największym...

W przypadku, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy, przestanie obowiązywać karta ubezpieczenia zdrowotnego EHIC upoważniająca do darmowego lub częściowo refundowanego korzystania z podstawowych...

Po negocjacjach udało się Theresie May uzyskać porozumienie z DUP (Democratic Unionist Party), dzięki czemu konserwatyści uzyskali większość w parlamencie pozwalającą na samodzielne rządy w kraju.

Brexit: Theresa May nie wyklucza unii celnej - informuje Downing Street. Czeka nas kolejna fala dymisji w rządzie?

Rzecznik Theresy May przyznał, że premier może zgodzić się na pozostanie w unii celnej, jeśli miałoby to uratować Brexit. Według "The Independent", rzecznik premier aż czterokrotnie odmówił wykluczenia...