Aplikacja o settled status: Dla niektórych imigrantów z UE to droga przez mękę

Dla wielu imigrantów z UE aplikowanie o settled status to męka

72-letnia Doris Ratnam, która do UK przyjechała z końcem lat 60. jako au pair, opowiedziała na łamach dziennika „The Guardian” o swoich odczuciach związanych z aplikacją o settled status. Wbrew bowiem zapewnieniom urzędników Home Office, że złożenie wniosku zajmuje zaledwie chwilę i jest bardzo proste, wielu obywateli UE napotyka w tym względzie nie lada problemy.

Doris Ratnam chciała uregulować swój status w UK z początkiem maja. Kobieta, która przebywa na Wyspach od 50 lat, zasiadła przy stole kuchennym, wyciągnęła paszport i, zgodnie z filmikiem instruktażowym na YouTubie, rozpoczęła skanowanie dokumentu. Niestety, nie wszystko poszło tak, jak trzeba, a 72-latka zwyczajnie nie potrafiła znaleźć w swoim paszporcie czipu do zeskanowania. „Co powinnam zrobić? Przesuń telefon i znajdź czip. Czuję się zestresowana.... To jest nowa technologia” - wyznała kobieta na łamach dziennika. I, jak można było przewidzieć, chwilę później Niemka została wylogowana z systemu, a kolejną próbę uregulowania swojego statusu mogła podjąć dopiero po upływie 24 godzin.

Kobieta ostatecznie zrezygnowała z aplikowania o settled status przez internet i zdecydowała się to zrobić w urzędzie. Aby jednak uregulować swój status 72-letnia Niemka musiała się udać do ratusza (na termin musiała czekać 2,5 miesiąca, a dojazd autobusem zabrał jej godzinę w jedną stronę), uiścić opłatę w wysokości £15 i spędzić sporo czasu na telefonie próbując dodzwonić się na infolinię Home Office, by potwierdzić, że została zarejestrowana.

Przypomnijmy, że wszyscy obywatele UE, którzy nie posiadają dodatkowo brytyjskiego paszportu, muszą uregulować swój status w UK – albo do końca czerwca 2021 r., jeśli Wielka Brytania opuści Wspólnotę podpisując umowę, albo do 31 grudnia 2020 r., jeśli dojdzie do twardego Brexitu. Każdy imigrant, który nie ureguluje swojego statusu i nie otrzyma settled status, zostanie z miejsca uznany za imigranta nielegalnego i będzie podlegał wydaleniu z kraju. A po skandalu dotyczącym pokolenia Windrush wiemy, że deportacje imigrantów są bardzo prawdopodobne.

