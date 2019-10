Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile tak naprawdę czasu mieszkasz w Wielkiej Brytanii?

Fot. Getty

Czy wiesz, jak poprawnie udokumentować pobyt w UK, aby Home Office nie odrzuciło Twojej aplikacji? W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki ministerstwa, które pomogą Ci, jeśli nie udaje Ci się potwierdzić pobytu w UK za pomocą NIN lub niektórych dokumentów dotyczących benefitów.

Głównym kryterium w rozpatrywaniu przez Home Office aplikacji o settled status jest warunek co najmniej 5-letniego pobytu w Wielkiej Brytanii. Jednak udowodnienie, że rzeczywiście mieszkasz w UK odpowiednio długo, leży po Twojej stronie. To Ty musisz wykazać Home Office, że spełniasz wskazany warunek - Home Office może jedynie stwierdzić, czy przedstawione przez Ciebie dowody są wystarczające, czy nie są wystarczające.

Jeśli od lat płacisz podatki w UK, to najprostszym sposobem jest po prostu podanie numeru NIN, który pozwoli na automatyczne sprawdzenie m.in. Twojej historii podatkowej. Jeśli jednak z jakichś względów Home Office odmówi przyznania Ci settled status, mimo że podałeś NIN i wszystko powinno być w porządku, ministerstwo radzi, by nie rezygnować z ubiegania się o status osoby osiedlonej, ale by po prostu przesłać inne dokumenty, potwierdzające realną długość Twojego pobytu w UK. Home Office zaznacza, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy wytyczne zamieszczone na oficjalnej stronie rządowej, dotyczące składania dodatkowych dokumentów, potwierdzających długość pobytu w Wielkiej Brytanii.

1. Format i maksymalna liczba dokumentów

Home Office zaznacza, że koniecznie trzeba pamiętać, aby elektronicznie składane dokumenty miały odpowiedni format oraz aby zbyt wielu ich nie składać:

każdy dowód pobytu musi być w formie zdjęcia lub skanu dokumentu

każdy dokument musi być opatrzony datą oraz imieniem i nazwiskiem osoby starającej się o settled status

możesz złożyć MAKSYMALNIE 10 dokumentów potwierdzających cały Twój pobyt w UK - zastanów się więc dobrze, zanim wybierzesz, które dokumenty chcesz przedstawić Home Office

maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 6 MB.

2. Dodatkowe wskazówki

W związku z tym, że możesz złożyć tylko 10 dokumentów, to pamiętaj, że lepiej złożyć jeden dokument potwierdzający dłuższy okres, niż kilka dokumentów potwierdzających krótsze okresy Twojego pobytu w UK.

Przykładowo, Home Office radzi, że - o ile to możliwe - lepiej składać np. roczne wyciągi bankowe, council tax bills czy certyfikaty uniwersyteckie, niż miesięczny rachunek za prąd czy dokument poświadczający wizytę u lekarza.

3. Dwa sposoby datowania dokumentów

Home Office na swojej stronie uczula również na to, w jaki sposób należy datować dokumenty, aby było dobrze zrozumiane przez urzędników. Istnieją dwa główne sposoby, które wyznaczają interpretację danego dokumentu przez Home Office:

dokumenty zawierające tylko jedną datę są uznawane za dowody jedynie miesięcznego pobytu

aby dany dokument został potraktowany jako dowód dłuższego (niż miesięczny) pobytu w UK, to muszą na nim widnieć dwie daty - początek i koniec okresu dłuższego niż miesiąc.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Home Office.

