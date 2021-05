UE otworzy granicę dla mieszkańców UK - bez testu, bez kwarantanny, ale z potwierdzeniem zaszczepienia

Jeszcze w tym tygodni UE ma zezwolić mieszkańcom Wysp podróżować do krajów europejskich bez bez konieczności wykonywania testu na obecność koronawirusa lub kwarantanny. Warunkiem "wpuszczenia" będzie jednak zaszczepienie przeciwko Covid-19.

Jak donosi "The Daily Telegraph" Unia Europejska ma "wpuścić" Brytyjczyków i wszystkie osoby mieszkające w Zjednoczonym Królestwie do krajów Europy bez konieczności robienie testów przed podróżą oraz uciężliwości związanych z odbywaniem kwarantanny. Wielka Brytania ma zostać umieszczona na unijnej "zielonej liście" dozwolonych wyjazdów wakacyjnych. Według źródeł na jakie powołują się brytyjskie media decyzja w tej sprawie ma zostać przyjęta już jutro, w środę. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że polityka unijna w tej kwestii ma być jednolita - wszystkie kraje należące do Wspólnoty mają przyjąć takie same regulacje w tej kwestii.

Brytyjskie media donoszą o otwarciu granic przez UE

Jedynym warunkiem, który potencjalny urlopowicz z Wysp musiałby spełnić, aby przekroczyć unijną granice byłoby zaszczepienie przeciwko Covid-19 i to w dwóch dawkach. Co z osobami, które nie mogą legitymować się "pełną" odpornością w tym względzie? W ich przypadku konieczne będzie okazanie negatywnego testu lub dowód na przejście zakażenia.

Jak podaje "Telegraph" ambasadorowie krajów unijnych mają przychylić się do propozycję Komisji Europejskiej i uznać Wielką Brytanię, jako kraj niskie ryzyka pod względem epidemiologicznym.

Podróże z UK do krajów unijnych będą możliwe bez wykonywania testów i odbywania kwarantanny

Oprócz tego kraje unijne mają przygotować odpowiednią infrastrukturę cyfrową, dzięki którym mieszkańcy UK będą mogli korzystać ze swojej apki NHS w roli certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie. Przypomnijmy, aplikacja ta uruchomiła tę funkcjonalność w dniu wczorajszym, 17 maja 2021 roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Paszport szczepionkowy będzie dostępny w aplikacji NHS już od najbliższego poniedziałku!".

Co ciekawe, w chwili obecnej wszystkie kraje europejskie, z wyjątkiem Portugalii i Gibraltaru, które znalazły się na zielonej liście, zostały umieszczone na bursztynowej liście brytyjskiego rządu. Oznacza to, że przybywający na Wyspy muszą poddać się kwarantannie przez 10 dni po powrocie.

Wielka Brytania ma znaleźć się na unijnej "zielonej liście"

Podróże do krajów z bursztynowej listy nie są obecnie zalecane, a minister zdrowia Matt Hancock podkreślił, że powinno unikać się odwiedzania ich z innych powodów, niż naprawdę wyjątkowe, pomimo tego, iż pozostaje to zgodne z obowiązującym brytyjskim prawem.