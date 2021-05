Londyńskie lotnisko grozi, że będzie zawracać samoloty z powrotem do Europy, jeśli kolejki na granicy wydłużą się do 4 godzin

Heathrow Airport grozi, że w przypadku wydłużenia kolejek do 4 godzin, będzie zmuszone do przekierowania samolotów na inne lotniska w tym europejskie.

Po wejściu w życie nowych regulacji dotyczących podróży, na brytyjskich lotniskach możemy mieć do czynienia z gigantycznymi kolejkami.

W przypadku gdy kolejki na brytyjskiej granicy związane z kontrolami na lotniskach wydłużą się do 4 godzin, Heathrow Airport grozi zawracaniem samolotów z powrotem do Europy ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego.

Już od najbliższego poniedziałku, 17 maja wznowione zostaną podróże zagraniczne w celach rekreacyjnych, co potwierdził w tym tygodniu Boris Johnson. Zacznie obowiązywać nowy system sygnalizacji świetlnej, zgodnie z którym przyjezdni z określonych krajów (zaklasyfikowanych do listy green, amber lub red) zostaną poddani określonym regulacjom związanym z kwarantanną. Brytyjskie lotniska obawiają się jednak gigantycznych kolejek przez wydłużone kontrole graniczne.

Samoloty będą zawracane do Europy

Władze Heathrow Airport grożą, że w sytuacji kryzysowej, gdy kolejki na lotnisku wydłużą się do 4 godzin, podejmować będą decyzje o przekierowaniu samolotów do innych lotnisk w UK lub nawet o zawracaniu samolotów z powrotem do Europy – jak podaje „Daily Telegraph”. Plany te mają zostać jeszcze szczegółowo omówione.

Jak poinformowało Heathrow Airport – lotnisko nie jest przygotowane na tolerowanie parogodzinnych kolejek ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego. Aby ich uniknąć będzie musiało przetrzymywać pasażerów w samolotach lub przekierowywać ich na inne lotniska, w tym europejskie. Groźba Heathrow Airport nakłada większą presję na Home Office i służby graniczne.

Lotniska nie są przygotowane na nowe regulacje dotyczące podróży

Civil Aviation Authority (CAA) zaprosiło do wspólnych rozmów władze brytyjskich lotnisk, linii lotniczych oraz przedstawicieli rządu, aby omówić plany awaryjne, wśród których znajdą się także wspomniane przekierowania samolotów do lotnisk na kontynencie.

Rzecznik CAA powiedział:

- W ramach naszych obowiązków związanych z regulacjami, sporządzamy plany awaryjne na różne scenariusze. Od miesięcy pracujemy nad wsparciem bezpiecznego wznowienia lotów.

Władze Heathrow żądają od Home Office, aby zrezygnowało z wymogu sprawdzania odręcznego 100 proc. pasażerów przyjeżdżających z krajów znajdujących się na „green list”.