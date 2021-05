Gigantyczny wzrost rezerwacji w Ryanairze wraz z odblokowaniem podróży zagranicznych w UK

Szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział, że nastąpił duży wzrost rezerwacji wraz z poluzowaniem lockdownu. Rezerwacje biletów wzrosły z 500 000 tygodniowo na początku kwietnia do 1,5 miliona w ubiegłym tygodniu.

17 maja brytyjski rząd zniósł surowe restrykcje dotyczące podróży zagranicznych, co zaowocowało zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców Wysp wyjazdami. Według szefa Ryanaira „właśnie się rozpoczęła poprawa” kryzysowej sytuacji.

Gigantyczny wzrost rezerwacji w Ryanairze

Liczby mówią same za siebie – od tygodnia mamy do czynienia z gigantycznym wzrostem rezerwacji w Ryanairze. Jak podały irlandzkie linie lotnicze rezerwacje wzrosły z 500 000 tygodniowo na początku kwietnia do 1,5 miliona czasie ostatniego tygodnia.

- Wskaźnik rezerwacji wskazuje na to, że mamy do czynienia z dużym poczuciem pewności. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni wobec następnych paru miesięcy – powiedział O’Leary.

Niedawno irlandzkie linie lotnicze ujawniły skalę strat wynikających z pandemii rzędu 702 mln funtów i spadek rezerwacji o 81 proc. w ciągu ostatniego roku do marca.

Nadzieje na popyt nawet po wakacjach

O’Leary przewiduje, że po tym, jak „większość populacji europejskiej zostanie zaszczepiona do września”, Ryanair powinien odnotować dużą poprawę od października do marca.

- Dla zaszczepionych Brytyjczyków udanie się na plaże w Portugalii, Hiszpanii czy Grecji będzie moim zdaniem wiązało się z bardzo małym ryzykiem. Każdy powinien być ostrożny, jednak uważam, że każdy może sobie zaplanować wakacje w Europie z dużą dozą pewności.