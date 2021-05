Paszport szczepionkowy będzie dostępny w aplikacji NHS już od najbliższego poniedziałku!

Fot. Getty

Już od poniedziałku, czyli od dnia, w którym w UK uwolnione zostaną międzynarodowe podróże, mieszkańcy Wysp będą mogli skorzystać z paszportu szczepionkowego w ramach aplikacji NHS. Paszport szczepionkowy nie gwarantuje jednak wyjazdu za granicę, dlatego wszyscy podróżni muszą dokładnie śledzić wymogi, jakie obowiązują w każdym z krajów w zakresie przemieszczania się.

Już od poniedziałku 17 maja w aplikacji NHS znajdą się szczegółowe informacje dotyczące statusu szczepień, które pozwolą w prosty sposób udowodnić za granicą, że otrzymaliśmy dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Rząd zachęca zatem wszystkich mieszkańców Wysp do pobrania aplikacji i jak najszybszego zarejestrowania się – najlepiej jeszcze dokonaniem rezerwacji zagranicznych wakacji. Z aplikacji będzie można skorzystać na smartfonach i tabletach, a w celu sprawdzenia swojego statusu trzeba się będzie jedynie zalogować do systemu.

Osoby, które nie dysponują odpowiednim urządzeniem do pobrania aplikacji NHS, będą musiały zwrócić się do NHS z prośbą o wystawienie listu potwierdzającego poddanie się szczepieniu. Najlepiej będzie to zrobić telefonicznie, ale nie wcześniej, niż po upływie pięciu dni od otrzymania drugiej dawki szczepionki. List powinien zostać dostarczony w ciągu kolejnych pięciu dni. Trzeba natomiast pamiętać, że o potwierdzenie statusu szczepienia można wnioskować tylko do NHS - lekarz pierwszego kontaktu GP nie może takiego wystawić.

Paszport szczepionkowy nie zwalnia ze śledzenia obostrzeń w innych krajach

Paszport szczepionkowy dostępny w aplikacji NHS może bardzo ułatwić udowodnienie służbom innych państw, że zostaliśmy zaszczepieni przeciwko Covid-19, ale nie zwolni nas ze śledzenia obostrzeń w zakresie podróżowania. Na ten moment większość turystów udających się na wakacje za granicę musi i pewnie w najbliższym czasie będzie musiała okazać negatywny wynik testu na Covid-19 przy przekraczaniu granicy. Rząd brytyjski apeluje, by dokładnie sprawdzać informacje dotyczące wjazdu do każdego, interesującego nas kraju.