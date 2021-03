Trzy pierwsze kraje UE wprowadzą paszporty covidowe. Kiedy i jak ma funkcjonować program certyfikatów immunologicznych?

Do czego mogą służyć paszporty zdrowia?

Fot. Getty

Na wprowadzenie programu paszportów covidowych zdecydowały się już pierwsze państwa Unii Europejskiej. Jak mają wyglądać unijne paszporty covidowe i które kraje wprowadzą je jako pierwsze?

Unia Europejska aktualnie pracuje nad projektem paszportów covidowych, zwanych też paszportami szczepień, paszportami immunologicznymi czy też paszportami zdrowia. Wprowadzenie certyfikatów miałoby na celu zapewnienie w miarę normalnych wakacji w tym roku, a co za tym idzie - ożywienie unijnego sektora hotelarsko-turystycznego, a także gastronomii. Na wprowadzenie paszportów covidowych zdecydowały się już trzy pierwsze państwa UE.

Jak mają wyglądać unijne paszporty covidowe?

Unia Europejska planuje wprowadzić jednolity paszport immunologiczny dla podróżnych w całej Wspólnocie. Ze wstęptnych ustaleń portalu fly4free wynika, że paszporty covidowe mają mieć formę dokumentów elektronicznych w formie aplikacji mobilnych, których działanie ma być oparte na cyfrowym systemie gromadzenia informacji na temat przebytych szczepień i testów na COVID-19.

Tego rodzaju dokumenty miałyby umożliwić swobodne podróżowanie - bez konieczności wykonywania testów na koronawirusa i odbywania kwarantanny. Komisja Europejska zamierza przedstawić szczegóły projektu 17 marca - i być może wtedy dowiemy się między innymi, kiedy paszporty covidowe miałyby zacząć obowiązywać w całej Unii.

Które kraje UE wprowadzą paszporty covidowe jako pierwsze?

Według unijnych planów, zanim w całej UE zostanie wprowadzony program jednolitych paszportów immunologicznych, każde państwo powinno samodzielnie rozpocząć programy testowe, pilotażowe. Na etapie testowym szczegółowe rozwiązania - dotyczące zarówno formy dokumentów, jak i tego jakie konkretnie podróże miałyby zostać objęte - każdy kraj powinien ustalić niezależnie.

Jak na razie decyzję o prowadzeniu paszportów covidowych podjęły już trzy unijne kraje - Szwecja, Dania i Hiszpania. Szwecja planuje wdrożyć program z początkiem czerwca, natomiast Dania i Hiszpania chcą wprowadzić certyfikaty immunologiczne nieco wcześniej, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy konkretnie. W przypadku Hiszpanii ma to być dopiero program pilotażowy, co oznacza, że początkowo może on objąć wybrane części kraju. Z kolei w przypadku Danii i Szwecji program ma zostać wdrożony od razu w całym kraju.

Po co paszporty covidowe?

Celem wprowadzenia paszportów covidowych ma być ułatwienie w przypadku konieczności udowodnienia przebytego szczepienia lub testu na COVID-19. Nie wyszczególniono jeszcze listy „przypadków” wymagających tego typu dowodów, wstępnie rozważane są jednak: podróże (szczególnie zagraniczne oraz służbowe), a także wejścia na masowe wydarzenia sportowe i kulturalne (np. mecze, koncerty, festiwale). Więcej szczegółów nie jest na razie znanych.