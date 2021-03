Paszporty szczepień: Wielka Brytania omówi z UE propozycję paszportów covidowych, którą jeszcze w tym miesiącu przedstawi szefowa KE

Jeszcze w tym miesiącu Unia Europejska ma przedstawić propozycję stworzenia zielonych cyfrowych paszportów szczepień. Do sprawy odniosła się także Wielka Brytania, która potwierdziła, że „omówi ją z UE oraz innymi krajami, które mogą wprowadzić podobną politykę”.

Ursula von der Leyen powiedziała, że jeszcze w marcu Komisja Europejska przedstawi propozycję stworzenia cyfrowych paszportów szczepień, które miałyby ułatwić podróżowanie w czasie wakacji.

Zielone cyfrowe paszporty szczepień miałyby:

- stanowić dowód dla danej osoby potwierdzający to, że została zaszczepiona

- zawierać wynik testu na Covid-19 w przypadku tych osób, które szczepienia jeszcze nie otrzymały

- zawierać informację o powrocie do zdrowia u osób, które przeszły koronawirusa.

Szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen potwierdziła, że propozycje dotyczące paszportów szczepień „będą respektowały ochronę danych osobowych, wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz prywatność”.

Von der Leyen dodała także, że „cyfrowy zielony paszport powinien ułatwić życie Europejczykom”. „Cel jest taki, aby stopniowo pozwolić im na bezpieczne podróżowanie w obrębie UE lub za granicę – w sprawach zawodowych lub turystycznych” – stwierdziła szefowa KE.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy