Jakie są wady i zalety „paszportów covidowych”. Oto najważniejsze ZA i PRZECIW kontrowersyjnym certyfikatom

O wprowadzeniu tzw. „paszportów covidowych” robi się ostatnio głośno. Warto więc przyjrzeć się tej kwestii na chłodno i rozważyć najważniejsze argumenty za i przeciw wprowadzeniu certyfikatów szczepień. Jakie są najważniejsze wady i zalety „paszportów covidowych”?

Brytyjski rząd wykluczył możliwość wprowadzenia „paszportów covidowych”, jednak aktualnie wciąż rozważa pewną formę certyfikatów szczepień, które miałyby przyspieszyć wyjście z lockdownu - a w szczególności przywrócić swobodne podróże międzynarodowe. Pomysł wprowadzenia jakichkolwiek certyfikatów szczepień, dających więcej przywilejów osobom zaszczepionym jest jednak głęboko kontrowersyjny, a opinie na jego temat pozostają podzielone.

Ponieważ jednak kwestia ta potencjalnie może mieć wpływ na życie dosłownie każdego człowieka, warto więc rozważyć na chłodno argumenty za i przeciw wprowadzeniu „paszportów covidowych”. Jakie są najważniejsze wady i zalety certyfikatów szczepień? Oto najważniejsze kwestie wskazane w rozmowie z The Guardian przez Davida Archarda, przewodniczącego Nuffield Council on Bioethics.

Jakie są zalety paszportów covidowych?

Wśród najczęściej podnoszonych argumentów za wprowadzeniem „paszportów” czy certyfikatów, mających stanowić potwierdzenie szczepień przeciw koronawirusowi, wymienia się:

1. Zachęta. Paszporty covidowe mogą służyć jako motywacja do zaszczepienia się. Ich wprowadzenie zachęcałoby większą liczbę ludzi do tego kroku, gdyż będą oni liczyć na to, że zaszczepienie pomoże im w pozbyciu się codziennych ograniczeń. Taka zachęta byłaby zatem korzystna dla budowania odporności na koronawirusa - zarówno w kontekście jednostek, jak i całego społeczeństwa.

2. Szansa na odzyskanie wolności osobistej w życiu codziennym. Wielu zwolenników paszportów covidowych podkreśla, że takie rozwiązanie wyznacza jasną i prostą ścieżkę do powrotu do normalności, zniesienia lockdownu i ograniczeń. Wskazuje się, że paszporty covidowe mogłyby by być sposobem dla jednostek na odzyskanie wielu wolności osobistych, odebranych w czasie pandemii. Wprowadzenie certyfikatów szczepień pomogłoby tym samym otworzyć gospodarkę we względnie niedalekiej przyszłości.

3. Szansa na powrót swobodnego podróżowania. Inną ważną zaletą paszportów covidowych miałby być ich wkład w przywrócenie swobody w podróżach międzynarodowych. Osoby zaszczepione mogłyby bez przeszkód podróżować, posiadają akceptowany przez inne państwa certyfikat szczepień przeciw COVID-19. Międzynarodowe certyfikaty szczepień pomogłyby zatem w niedalekiej przyszłości ożywić nie tylko branżę lotniczą, ale także szeroko pojętą branżę turystyczną, hotelarską i gastronomiczną.

Jakie są wady paszportów covidowych?

Z kolei ważnych argumentów przeciw wprowadzeniu paszportów covidowych wydaje się być jednak więcej. Do najczęściej przytaczanych należą:

1. Nauka. Chociaż wykazano, że stosowane szczepionki mają bardzo dużą skuteczność w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i śmierci z powodu Covid-19, kilka ważnych kwestii wciąż pozostawia wątpliwości. W kontekście „paszportów covidowych” wskazuje się, że jak na razie nie ma wystarczających dowodów na to, że dzięki szczepieniom zmniejsza się transmisja wirusa. „Istnieje więc niebezpieczeństwo, że przyjmiesz, że ponieważ zostałeś zaszczepiony, nie rozprzestrzeniasz już Covid-19, ale to nie jest dobra podstawa naukowa dla polityki paszportowej” - powiedział w rozmowie z The Guardian David Archard, przewodniczący Nuffield Council on Bioethics. Dodatkową kwestią pozostaje skuteczność szczepionek w stosunku do wciąż pojawiających się na całym świecie nowych mutacji koronawirusa.

2. Dyskryminacja. Wprowadzenie „paszportów covidowych” w konsekwencji doprowadziłoby do sytuacji, gdy osoby zaszczepione posiadają większe prawa i swobody życiowe, niż osoby niezaszczepione. Byłoby to dyskryminują z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, szczepionki są rozprowadzane w systemie priorytetowym, co oznacza, że niektórzy będą mogli otrzymać szczepionkę nawet kilka miesięcy później niż inni. Po drugie, szczepień nie zaleca się osobom zmagającym się z poważnymi alergiami - oznacza to, że ze względów zdrowotnych osoby te być może wcale nie powinny być zaszczepione, ale ich prawa byłyby mniejsze niż osób posiadających „paszporty covidowe”. Po trzecie, szczepienia nie są obowiązkowe - są dobrowolne. Jednak można powiedzieć, że „paszporty covidowe” stanowiłyby nagrodę dla zaszczepionych i karę dla tych, którzy nie chcą się szczepić. Czy państwo może karać za coś, co nie jest wykroczeniem lub przestępstwem? Koniec końców, wprowadzenie „paszportów covidowych” mogłoby wprowadzić poważne społeczne nierówności, dyskryminując jednych członków społeczeństwa, a faworyzując innych.

3. Możliwość oszustwa. Inną wadą wprowadzenia certyfikatów szczepień jest niebezpieczeństwo związane z powstaniem nowej strefy oszustw. Wielu przeciwników „paszportów covidowych” obawia się, że powstałby czarny rynek handlu certyfikatami.

4. Ochrona prywatności. Dane dotyczące chorób, stanu zdrowia, przyjmowanych leków są przechowywane przez NHS ze względów medycznych. Wprowadzenie „paszportów covidowych” spowodowałoby, że prywatne informacje o naszych sprawach zdrowotnych powędrowałyby również do firm zewnętrznych i stałyby się zasadniczo sprawą publiczną. Jest to kwestia wątpliwa za równo od strony etycznej, jak i prawnej.