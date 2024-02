Kryzys w UK Trwa przegląd programu Cost of Living Support – jest szansa na dalsze wsparcie

Department for Work and Pensions oficjalnie potwierdziło, iż przeprowadza pełny przegląd wsparcia w ramach programu Cost of Living Support. Jego celem jest ustalenie, czy istnieje potrzeba kontynuowania wsparcia tego typu.

Komunikat ze strony DWP pojawił się w momencie, gdy liczne organizacje charytatywne, działacze społeczni, a także niektórzy brytyjscy parlamentarzyści wzywają do kontynuowania Cost of Living Support. Wynik przeglądu mają zostać opublikowane w tym roku, jak czytamy na łamach „Manchester Evening News”. Przypomnijmy, ostatnia rata świadczeń w ramach Cost of Living została przekazana w lutym 2024 roku, między 6 a 22 dniem tego miesiąca. Płatność z tytułu kosztów utrzymania wynosi 299 funtów i jest ostatnią z trzech płatności o łącznej wartości 900 funtów, które rząd wypłacił w ciągu ubiegłego roku.

Pierwsze dwie wynosiły odpowiednio 300 i 301 funtów, a wypłacono je wiosną i jesienią 2023. Do pomocy finansowej w ramach Cost of Living Payments uprawnionych jest około 8 mln mieszkańców Wysp. W sumie od 2022 roku wypłacono już pięć takich płatności osobom otrzymującym określone świadczenia socjalne.

Jaka jest szans na przedłużenie programu Cost of Living Support?

Kwestia kontynuowania wsparcia tego typu została podniesiona przez parlamentarną komisję Work and Pensions Committee. Uważa ona, iż świadczenia z tytułu kosztów utrzymania „nie były wystarczającą reakcją na skalę problemu”. Komisja zwróciła się o przedstawienie pełnego sprawozdania na temat skuteczności wsparcia w ramach tego programu. DWP potwierdziło, że trwają analizy w tym kierunku.

„Trwa ocena programu Cost of Living Support. Ma ona na celu zrozumienie skuteczności wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji. Prace w terenie mają się rozpocząć na początku 2024, a pełne wyniki będą dostępne w dalszej części roku” – jak czytamy w oświadczeniu.

Efekty przeglądu DWP poznamy jeszcze w tym roku

Dodajmy, że kwestia ta została także podniesiona przez Mimsa Daviesa, posła Partii Konserwatywnej z okręgu Mid Sussex i podsekretarza stanu w DWP. – Obecnie nie ma planów przedłużenia programu Cost of Living Payments – zaadresował ten problem torys podczas przemowy w brytyjskim parlamencie.

– Środki w ramach Cost of Living Payments pozwoliły nam skierować dalsze wsparcie w obliczu rosnącej presji związanej z kosztami utrzymania. Dzięki tym płatnościom wsparcie dotarło szybciej do tych, którzy go potrzebowali, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnianie bezpośredniej i terminowej pomocy – dodaje poseł Davies.

Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: „Koniec wsparcia w ramach Cost of Living Payments. Rząd nie zamierza przedłużać programu“.