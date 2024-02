Praca i finanse Koniec wsparcia w ramach Cost of Living Payments. Rząd nie zamierza przedłużać programu

Co dalej ze wsparciem w ramach Cost of Living Payments? W lutym zostanie przekazana ostatnia zaplanowana przez władze transza. Wszystko wskazuje na to, że rząd Partii Konserwatywnej nie wydłuży tego programu.

Przypomnijmy, ostatnia płatność w ramach programu wsparcia Cost of Living zostanie przekazana w lutym 2024 roku. Dokładny termin zależy do tego, jakie dana osoba pobiera świadczenia. DWP rozpocznie przelewanie pieniędzy od 6 lutego i do 22 lutego każda osoba uprawniona powinna otrzymać te środki.

Trzecia płatność z tytułu kosztów utrzymania wynosi 299 funtów i jest ostatnią z trzech płatności o łącznej wartości 900 funtów, które rząd wypłacił w ciągu ubiegłego roku. Pierwsze dwie płatności wynosiły 300 i 301 funtów, a wypłacono je wiosną i jesienią. Do pomocy finansowej w ramach Cost of Living Payments uprawnionych jest około 8 mln mieszkańców Wysp. W sumie od 2022 roku wypłacono już pięć płatności osobom otrzymującym określone świadczenia socjalne.

“Obecnie nie ma planów przedłużenia programu Cost of Living Payments”

Więcej na temat tego wsparcia i programu pisaliśmy w artykule: “Jaki jest termin wypłaty ostatniej części Cost of Living Payment w wysokości 299 funtów?”

Czy w 2024 roku można nadal liczyć na wsparcie z Cost of Living Payments? Niestety, wszystko wskazuje, że na więcej wsparcia w tej formie nie ma co liczyć. Kwestię tę podniósł Mims Davies, poseł Partii Konserwatywnej z okręgu Mid Sussex i podsekretarz stanu w DWP. – Obecnie nie ma planów przedłużenia programu Cost of Living Payments – zaadresował ten problem torys podczas przemowy w brytyjskim parlamencie.

– Środki w ramach Cost of Living Payments pozwoliły nam skierować dalsze wsparcie w obliczu rosnącej presji związanej z kosztami utrzymania. Dzięki tym płatnościom wsparcie dotarło szybciej do tych, którzy go potrzebowali, co odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnianie bezpośredniej i terminowej pomocy – dodaje poseł Davies.

Co rząd UK oferuje w zamian?

– Wzrost inflacji uległ spowolnieniu, a w międzyczasie udało nam się dokonać podwyżki innych świadczeń. Obejmuje to podwyższenie świadczeń i emerytury państwowej o 10,1% w kwietniu 2023 roku zgodnie z inflacją, a Universal Credit zostanie podwyższone o 6,7% w tym czasie – podsumowuje poseł rządzącej w UK partii.