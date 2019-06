Towary i usługi konsumpcyjne w Polsce należą do najtańszych w Unii Europejskiej! Taniej jest tylko w Bułgarii i Rumunii

Fot. Getty

Życie w Polsce jest droższe z roku na rok, ale jak wynika z danych Eurostatu za rok 2018, nad Wisłą wciąż jest relatywnie tanio. Tylko w Bułgarii i Rumunii ceny towarów i usług konsumpcyjnych są niższe niż w Polsce.

Choć wielu Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy, to od ponad dekady ceny wielu towarów i dóbr konsumpcyjnych znacznie się nad Wisłą obniżyły w porównaniu do średniej unijnej. Według danych Eurostatu najbardziej spektakularne spadki dotyczą odzieży (120,6 proc. w 2008 r. - 98,2 proc. w 2018 r.), obuwia (108,8 proc. w 2008 r. - 91,5 proc. w 2018 r.), napojów alkoholowych (102,7 proc. w 2008 r. - 85,7 proc. w 2018 r.), urządzeń domowych (106,6 proc. w 2008 r. - 77,2 proc. w 2018 r.), mebli (88,1 proc. w 2008 r. - 69,7 proc. w 2018 r.), usług transportowych (73,6 proc. w 2008 r. - 54,3 proc. w 2018 r.) i usług telekomunikacyjnych (84,2 proc. w 2008 r. - 44,8 proc. w 2018 r.).

Polska wciąż może się też pochwalić jednymi z najniższych cen towarów i usług konsumpcyjnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (plus Szwajcaria). W porównaniu do pozostałych krajów EOG (plus do Szwajcarii) w Polsce najtańsze jest mięso (62,5 proc. średniej unijnej), ryby (69,1 proc. średniej unijnej), nabiał „mleko, sery, jaja” (71,2 proc. średniej unijnej), urządzenia domowe (77,2 proc. średniej unijnej) i usługi telekomunikacyjne (44,8 proc. średniej unijnej). Za te same produkty najwięcej zapłacimy z kolei: za mięso w Szwajcarii (227,6 proc. średniej unijnej), za ryby w Szwajcarii (147,7 proc. średniej unijnej), za nabiał „mleko, sery, jaja” w Norwegii (173,8 proc. średniej unijnej), za urządzenia domowe na Islandii (152,8 proc. średniej unijnej) i za usługi telekomunikacyjne w Grecji (157,6 proc. średniej unijnej).

Ale to jeszcze nie wszystko, Polska posiada także jedne z najniższych w EOG cen olejów i tłuszczów (87,5 proc. średniej unijnej), owoców i warzyw (68,7 proc. średniej unijnej), napojów bezalkoholowych (83,2 proc. średniej unijnej) oraz wyrobów tytoniowych (60 proc. średniej unijnej). Poza tym relatywnie tanie są nad Wisłą: utrzymanie mieszkania (37,2 proc. średniej unijnej), służba zdrowia (43,8 proc. średniej unijnej), (43,8 proc. średniej unijnej), usługi transportowe (69,5 proc. średniej unijnej), a także rekreacja i kultura (60,9 proc. średniej unijnej).

