Brexit: Alternatywy wobec ‘twardej granicy’ w Irlandii są możliwe nawet w przypadku ‘NO DEAL’ - informuje najnowszy raport

Jeśli mu się nie uda, może nie zawahać się przed twardym Brexitem, który prawdopodobnie doprowadziłby do zamknięcia granicy na Zielonej Wyspie.

Fot. Getty

Najnowszy raport ws. backstopu i ‘twardej granicy’ w Irlandii napawa nadzieją. Jak się okazuje, alternatywne rozwiązania problemu irlandzkiej granicy - w przypadku twardego Brexitu lub fiaska renegocjacji umowy między UE a przyszłym premierem UK - są możliwe i mogą zostać wdrożone w ciągu najbliższych trzech lat.

Proponowane alternatywy miałyby z jednej strony nie dopuścić do powrotu ‘twardej granicy’ na Zielonej Wyspie, a z drugiej strony - zabezpieczyć Wielką Brytanię przed trwałym backstopem, który według wielu brytyjskich polityków byłby niekorzystny z punktu widzenia niezależności handlowej UK po Brexicie.

Czytaj też: Unia Europejska nie zgodzi się na kolejne przesunięcie terminu Brexitu, chyba że dojdzie do drugiego referendum lub wyborów parlamentarnych

Wstępny raport organizacji pozarządowej Alternative Arrangements Commission, zaprezentowany podczas specjalnej konferencji na temat granicy irlandzkiej, która odbyła się w Londynie w poniedziałek, sugeruje, że UK będzie potrzebowała, by porozumienie backstop obowiązywało jedynie do 2022 roku - pod warunkiem, że prace nad przygotowaniem alternatywnych rozwiązań rozpoczną się już w najbliższych dniach.

Po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami biznesu, polityki i ekspertami z zakresu ekonomii, autorzy raportu wskazali osiem kluczowych zaleceń dla optymalnego rozwiązania problemu irlandzkiej granicy. Oto najważniejsze z nich:

utworzenie specjalnych stref ekonomicznych, które miałyby z jednej zapewnić ciągłość ruchu granicznego, a z drugiej strony – utrzymać bezpieczeństwo granic;

kontrola zdrowia żywych zwierząt przewożonych przez granicę oraz produktów żywnościowych (zwierzęcych i roślinnych) z dala od granicy – zdaniem autorów raportu „testy sanitarne i fitosanitarne (SPS)” mogą być przeprowadzane przez jednostki mobilne z dala od granicy;

zwiększona kontrola - prowadzących handel zagraniczny - gospodarstw rolnych i zakładów produkcji żywności oraz związanych z nimi obiektów;

stworzenie specjalnego wielopoziomowego zaufanego programu dla dużych i małych przedsiębiorstw prowadzących swoje interesy po obu stronach granicy.

O tym się mówi: Birmingham: Kto wygrał pierwsze starcie - Boris Johnson czy Jeremy Hunt?

Jednym z głównych wyzwań dla UE i dla Wielkiej Brytanii w utrzymaniu niewidocznej granicy jest kwestia norm dotyczących przetwórstwa żywności. Kwestie te obecnie są regulowane przepisami UE, zgodnie z którymi kontrole muszą być przeprowadzane na granicy w specjalnych punktach przygotowanych pod kątem technologicznym do tego, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów oraz infekcji bakteryjnych. W przypadku twardego Brexitu dotychczasowe rozwiązania takich kwestii jak kontrola żywności i zwierząt, przestałyby obowiązywać - co przykładowo zmniejszyłoby brytyjski eksport mleka o 30 proc.

Raport wykazał, że wszelkie alternatywne rozwiązania muszą uznawać „wyższość porozumienia z Belfastu / Wielkiego Piątku” (GFA) i zapewnić zabezpieczenie jakiegoś wspólnego obszaru, pozwalającego na swobodne podróżowanie po Zielonej Wyspie.

Czytaj też: Emigracja zarobkowa: Czy jeszcze warto przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii?