Torturował, gwałcił, znęcał się - ostatni członek gangu Polaków z Bootle skazany

Ostatni członek gangu polskich imigrantów z Bootle został skazany przez brytyjski sąd w bulwersującej sprawie. 25-letni L. torturował i znęcał się nad swoją ofiarą zmuszając do podejmowania odrażających czynności seksualnych.

Do tych makabrycznych wydarzeń doszło w miejscowości Bootle (hrabstwo Merseyside) w listopadzie 2015 roku, jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Liverpool Echo". W jednym z domów położonych w Netherton grupa imigrantów z Polski dopuściła się szeregu odrażających czynów wobec swojej ofiary. Przez dziewięć godzin naszych dwóch rodaków brutalnie znęcało się nad swoją ofiarą, Polka filmowała te makabryczne sceny przez około 90 minut, a w sprawę porwania była zamieszana również druga kobieta z Polski.

W miniony wtorek skazano ostatniego z członków polskiego gangu

We wtorek 25 maja 2021 roku zapadł wyrok w sprawie ostatniego z oskarżonych, 25-letniego L. Przed obliczem Liverpool Crown Court został on uznany winnym uwięzienia, napaści powodującej faktyczne uszkodzenie ciała, gwałtu i skłonienie osoby do podjęcia penetracji seksualnej bez jej zgody. Co było przyczyną ataku L. i 46-letniego M. na swoją ofiarę? Sąd ustalił, że jedna z kobiet zamieszanych w tę sprawę miała zostać w jakiś sposób obrażona za pomocą zdjęcia zrobionego telefonem..

28 listopada 2015 roku M. zaatakował ofiarę uzbrojony w aluminiowy kij bejsbolowy. Kazał jej wsiąść do taksówki, która przewiozła ich do domu Polaka w Netherton. Miał również powiedzieć, że teraz czeka ją "p******ona kara". Tam, we współpracy z 25-latkiem zmuszono ofiarę do rozebrania się do naga. Jak czytamy w relacji udostępnionej na łamach "Liverpool Echo" zamknięto ją kilkakrotnie w maleńkiej szafce. Wielokrotnie zmuszano ją do wykonywania odrażających aktów seksualnych. Na ofiarę oddawano mocz oraz wkładano przedmioty do wnętrza jej ciała. Torturowano ją na najróżniejsze sposoby, bito i grożono śmiercią. Horror seksualnej degradacji i poniżania trwał około dziewięciu godzin. Ofierze udało się później uciec wyskakując przez okno.

25-latek w niezwykle brutalny sposób torturował ofiarę

Skazany jest ostatnim członkiem gangu, którzy dopuścili się tych budzących grozę tortur na ofierze, której dane osobowe nie zostały ujawnione przez brytyjski wymiar sprawiedliwości. Jakie wyroki usłyszeli pozostai?

Obecnie 46-letni M. jeszcze w 2016 roku przyznał się do większości ze stawianych mu zarzutów jeszcze przed rozpoczęciem procesu, a następnie wziął na siebie odpowiedzialność za kolejne przestępstwa. Mężczyzna został uznany winnym porwania, gwałtu, uwięzienia, napaści powodującej faktyczne uszkodzenie ciała, rabunku i sześciu przypadków zmuszania osoby do angażowania się w aktywność seksualną bez jego uprzedniej zgody. Sąd skazał go na dożywotni pobyt w więzieniu, za kratkami spędzie minimum 9 lat.

Z kolei 27-letnia Polka, która według brytyjskich mediów była partnerką 46-latka, została uznana winną porwania i dwóch zarzutów związanych ze zmuszaniem osoby do czynności seksualnych bez jego zgody. Wyrok? 12 lat pobytu w więzieniu. Ostatnią osobą, która usłyszała wyrok w tej sprawie jest kolejna Polka, którą skazano na 15 miesięcy zamknięcia w zakładzie dla młodocianych za udział w porwaniu. W momencie wydawania wyroku miała jedynie 19 lat.