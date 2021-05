TVP wykupiło reklamy na FB zachęcając Polaków w UK do oddania "właściwego głosu" w Eurowizji 2021

Fot: Twitter @JakubKrupa

Telewizja Polska, aby zwiększyć szansę na awans do finałów polskiego reprezentanta na konkursie Eurowizji, namawiała polskich emigrantów w UK (i prawdopodobnie innych krajach również) do oddawania głosów na Rafał Brzozowskiego. W tym celu sfinansowała reklamy na Facebooku.

Polski dziennikarz mieszkający w UK, były korespondent PAP`u w Londynie, Jakub Krupa, zwrócił uwagę, że TVP wykupiła reklamy na Facebooku zachęcające do głosowania na polskiego reprezentanta w konkursie Eurowiziji. Profil "Bądźmy Razem TVP" zaplanował sponsorowaną kampanię reklamową skierowaną do osób w Wielkiej Brytanii, mówiących po polsku i w wieku 18-55. "Czy to w ogóle legalne/zgodne z duchem sprawiedliwej rywalizacji" - zastanawia się Krupa na swoim profilu w social mediach. "Jest różnica pomiędzy namawianiem juz oglądających (i zainteresowanych), a pomiędzy targetowaniem całej Polonii (oglądającej, nieoglądającej) i rzucaniem budżetu w to, żeby głosowali - to nieuczciwa konkurencja z innymi krajami" - uzupełnia dziennikarz.

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że inne kraje też tak robią i nie jest to nic niezwykłego. Pozostaje jednak pytanie o to czy Polska, Polacy i TVP powinni równać do wątpliwie moralnych praktyk i uciekać do takich "tanich" chwytów. Wygrana za wszelką cenę i tylko to się liczy? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co o tym sądzicie? Dajcie znać na naszym profilu na FB!

My zwracamy uwagę na inną kwestię, a mianowicie - finanse. Skąd wzięły się pieniądze przeznaczone na tę akcję? TVP jest finansowane ze środków publicznych, z budżetu, na który składają się Polacy w ramach abonamentu, które powinny być przeznaczone na "misję". Czy aby wykupywanie reklam na FB, aby w szemrany cokolwiek sposób zwiększyć swoje szanse w Eurowizji to dobry sposób na wykorzystanie tych środków?

Niektórzy komentujący nie mają co do tego żadnych wątpliwości, przypominając o "dobrze wydanych 2 miliardach złotych" z budżetu państwa na potrzeby TVP...

Koniec końców "kampania" TVP nie pomogła - w drugim półfinale tegorocznej Eurowizji w Rotterdamie Rafał Brzozowski poległ. Jego piosenka "The Ride" nie znalazła uznania w oczach europejskiej publiczności, a on sam nie awansował do dalszej rundy. Do finału dostali się natomiast reprezentanci Albanii, Serbii, Bułgarii, Mołdawii, Portugalii, Islandii, San Marino, Grecji, Szwajcarii i Finlandii.