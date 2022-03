TOP 10 najmilszych miast w Wielkiej Brytanii [RANKING]

Fot: Pxhere

W którym z brytyjskich miast mieszkają najmilsi ludzie? Według ogólnokrajowej ankiety, w której udział wzięło 2 tysięcy osób dorosłych jest nim zespół miejski zlokalizowany w południowej Anglii, leżący nad rzeką Tamizą, który słynie na całym świecie z (przynajmniej!) jednej rzeczy...

W jaki sposób wyłoniono "najmilsze" miasto w UK? Otóż uczestników badania poproszono o ocenę ich rodzinnego miasta pod względem życzliwości wobec innych, spełniania tzw. dobrych uczynków oraz szeroko pojętego ducha lokalnej społeczności. Właśnie w ten sposób udało się wybrać to miasto, w którym ludzie są najbardziej - mówiąc oględnie - mili.

"Bardzo ciekawie było dowiedzieć się, które miasto zostało oficjalnie ukoronowane jako najżyczliwsze" - komentował rzecznik Babybel, firmy która zorganizowała to badanie. „A także, jak naród ocenia swoje rodzinne miasto pod kątem takich cech, jak przyjazność i dobroczynność. Wspaniale jest wiedzieć, że te rzeczy wciąż tak obficie występują w lokalnych społecznościach w całej Wielkiej Brytanii” - dodawał.

Co sprawia, że dane miasto uchodzi za "miłe"?

Badanie wykazało również, że prawie połowa (44 procent) dorosłych nie chciałaby mieszkać nigdzie indziej, niż w swoim rodzinnym mieście. 32 procent zdecydowało się mieszkać tam, gdzie mieszka ze względu właśnie na życzliwość jego lokalnych mieszkańców. Prawie trzy osoby na dziesięć często odwiedzają inne miasta i uważają, że nie wydają się one tak „życzliwe i opiekuńcze”, jak ich własne. W badaniu najbardziej życzliwym miastem został uznany Oxford, a więc w brytyjskiej skali miasto bardzo niewielkie, nie dające się porównać do takich aglomeracji, jak Londyn, Manchester czy Birmingham.

Oxford to stolica hrabstwa Oxfordshire. Miasto to znane jest przede wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. Miasto od XIX w. nazywany jest „miastem rozmarzonych wież” (ang. city of dreaming spires).

Ranking 10 "najmilszych" miast w UK

Gospodarka miasta jest zróżnicowana. Obok związanych z uniwersytetem przemysłów wydawniczego, naukowego i wysokich technologii znajduje się tam także fabryka samochodów MINI, dawniej należąca do przedsiębiorstwa Morris Motor Company (obecnie stanowi część niemieckiego koncernu BMW). Dodajmy także, że turystyka stanowi ważną część gospodarki miasta. Jego populacja przekracza 150 tysięcy mieszkańców.

Oto pełne zestawienie 10 "najmilszych" miast w UK:

1. Oksford

2. Belfast

3. Brighton

4. Glasgow

5. Edynburg

6. Liverpool

7. Newcastle

8. Cambridge

9. Birmingham

10. Norwich