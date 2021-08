Aktualne zasady podróży z UK do Polski. Testy, kwarantanna, formularze - wszystko, co musisz wiedzieć przed wylotem

Fot. Getty

Czy lecąc z Wielkiej Brytanii do Polski konieczne jest wykonanie jakiegokolwiek testu? Jakie formularze są potrzebne podróżnym? Kto musi, a kto nie musi poddać się kwarantannie w Polsce? Wyjaśniamy aktualne zasady dla osób podróżujących samolotem z UK do Polski.

Wielu Czytelników wciąż zwraca się do nas z pytaniami, dotyczącymi przede wszystkim tego, czy lecąc z UK do Polski trzeba wykonywać testy na covid-19 oraz kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy. Poniżej zamieszczamy zbiór najważniejszych informacji na temat zasad obecnie obowiązujących w Polsce osoby podróżujące z UK do PL samolotem.

TESTY. Czy trzeba zrobić test lecąc z UK do Polski?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: NIE. Osoby podróżujące do Polski nie mają obowiązku wykonania żadnego testu przed przekroczeniem polskiej granicy ani też żadnego testu po przekroczeniu polskiej granicy. Wszelkie testy są dobrowolne.

Najważniejsze zasady dla podróżujących z UK do Polski samolotem

Kiedy warto rozważyć test lecąc do Polski?

Istnieją jednak okoliczności, w których warto rozważyć zrobienie takiego dobrowolnego testu - okoliczności takie są co najmniej dwie. Po pierwsze, jeśli podróżny musi odbyć 10-dniową kwarantannę wjazdową w Polsce (czyli jeśli nie jest zwolniony z kwarantanny), może wykonać test skracający tą kwarantannę - ale nie wcześniej niż 7. dnia kwarantanny w Polsce.

Po drugie, jak informuje Straż Graniczna: „Na granicach zewnętrznych UE/Schengen z kwarantanny zwolnione są osoby, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko ten poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 !!! Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych” (więcej: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html).

FORMULARZE. Jakie formularze wypełnić lecąc z UK do Polski?

Każda osoba, która podróżuje do Polski z Wielkiej Brytanii drogą lotniczą, ma obowiązek wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego (KPL). Formularz należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem stron rządowych gov.pl. Jeśli podróżny nie ma możliwości wypełnić KPL online, będzie mógł zrobić to w formie papierowej, którą uzyska od personelu samolotu. Karta Lokalizacji Podróżnego musi zostać wypełniona najpóźniej przed odprawą.

Dodatkowo, niektóre linie lotnicze mogą wymagać od pasażerów innych dokumentów. Przykładowo, Ryanair chce, by każdy pasażer wypełnił tzw. Deklarację Zdrowia. Władze Polski nie wymagają jednak żadnego innego formularza oprócz Karty Lokalizacji Podróżnego.

KWARANTANNA w Polsce dla podróżnych z UK

Wielka Brytania leży poza strefą UE/Schengen, w związku z czym aktualnie wszyscy podróżni - co do zasady - mają obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny w Polsce. Podczas kwarantanny bezwzględnie nie można opuszczać domu (nawet w celu wyprowadzenia psa, pójścia do sklepu czy wizyty lekarskiej). W celu uzyskania pomocy medycznej należy kontaktować się telefonicznie z przychodnią lekarską lub z pogotowiem. Policja kontroluje osoby pozostające na kwarantannie, a w razie niezastosowania się do zasad przez podróżnego, funkcjonariusze mogą wystawić mandat w wysokości do 30 tys. PLN.

WYJĄTKI OD KWARANTANNY W POLSCE

O ile co do zasady każda osoba lecąca samolotem z UK do Polski ma obowiązek poddania się 10-dniowej kwarantannie wjazdowej, o tyle wyjątków od kwarantanny w Polsce jest dość sporo. Kto zatem jest zwolniony z kwarantanny w Polsce? Wśród najważniejszych wyjątków od kwarantanny w PL należy wymienić:

1. ZASZCZEPIENI

Z kwarantanny z PL zwolnione są osoby w pełni zaszczepione szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (przy czym od podania ostatniej dawki musi upłynąć co najmniej 14 dni, licząc od dnia następującego po szczepieniu) - szczepienie musi być potwierdzone stosownym dokumentem (może to być na przykład unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie Unijnego Certyfikatu Covid UCC, zaświadczenie z NHS lub angielski paszport covidowy NHS Covid Pass).

2. OZDROWIEŃCY

Ozdrowieńcy, czyli soby, które przechorowały COVID-19, które przebyły zakażenie nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy - przejście zakażenia musi być potwierdzone stosownym dokumentem (może to być na przykład unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w formie Unijnego Certyfikatu Covid UCC lub zaświadczenie z NHS o przebytej hospitalizacji/domowej izolacji wraz z pozytywnym wynikiem testu).

3. NIEKTÓRE DZIECI

Z kwarantanny w Polsce są zwolnione dzieci do 12. roku życia - ale tylko te podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19 lub są przedstawicielami linii lotniczych.

4. NEGATYWNY TEST (ALE TYLKO POŚWIADCZONY UNIJNYM CERTYFIKATEM)

„Na granicach zewnętrznych UE/Schengen z kwarantanny zwolnione są osoby, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko ten poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 !!! Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych” - informuje Straż Graniczna (źródło: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html).

5. PRZYLOT DO POLSKI NA 24 H

Na kwarantannę nie są też kierowane osoby, które po przekroczeniu granicy RP będą przebywać na terenie Polski maksymalnie 24 godziny - osoby te muszą jednak posiadać bilet lotniczy, potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin.

6. INNE WYJĄTKI

Oprócz okoliczności wskazanych wyżej, w Polsce obowiązują też inne wyjątki od kwarantanny, które można znaleźć m.in. na oficjalnych stronach Polskiej Straży Granicznej - strazgraniczna.pl.