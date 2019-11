„To przez imigrantów pojawiły się zarazki oraz HIV w UK” – twierdzi były doradca Johnsona, który startuje w wyborach do parlamentu

Należy do nich Anthony Browne, który jest autorem niestosownych opinii na temat imigrantów.

W szeregach kandydatów do parlamentu z ramienia Partii Konserwatywnej pojawiają się osoby oskarżane o "obrzydliwy rasizm".

fot. Twitter, Getty Images

Szokujące stwierdzenie padło z ust byłego doradcy obecnego premiera kandydującego do parlamentu z ramienia Partii Konserwatywnej, Anthony’ego Browne’a, który stwierdził, że imigranci są przyczyną pojawienia się w Wielkiej Brytanii „zarazków oraz HIV”.

Anthony Browne, który będzie ubiegał się o miejsce w parlamencie z okręgu South Cambridgeshire, spotkał się z ostrą krytyką i głosami nawołującymi go do rezygnacji z wyborczych planów w związku z wyjątkowo niestosownymi komentarzami, jakie popełnił.

Przeczytaj koniecznie: Boris Johnson znów "odleciał"? UE zaprzecza słowom premiera, że między Londynem i Brukselą została zawarta „zupełnie nowa umowa brexitowa”

W swojej książce pod tytułem „Czy potrzebujemy masowej imigracji?” (Do we need mass immigration?) Browne, który jest także byłym dziennikarzem „Times’a” oskarżył muzułmanów o „podzieloną lojalność” i napisał, że „imigracja z Afryki wyprzedziła gejowski seks jako główna przyczyna HIV w Wielkiej Brytanii”.

Z kolei między rokiem 2002 a 2003 w czasie swojej współpracy dziennikarskiej ze „Spectator” stwierdził, że nie tyle "wpuszczanie terrorystów" zagraża Wielkiej Brytanii, co "wpuszczanie do kraju zbyt wielu zarazków” – obwiniając w ten sposób masową imigrację.

Browne, gdy otrzymał posadę doradcy Borisa Johnsona i spotkał się z lawiną negatywnych komentarzy na temat swojej osoby i wcześniejszych opinii, bronił się tym, że jego stwierdzenia były prowokacyjne.

Partia Pracy niedawno oświadczyła, że Boris Johnson powinien powstrzymać byłego doradcę przed startowaniem w wyborach 12 grudnia, a Browne został oskarżony o „obrzydliwy rasizm”.

Polecane: Brytyjczycy nie wierzą, że wybory przed Świętami Bożego Narodzenia pozwolą UK szybko wyjść z BREXITowego impasu