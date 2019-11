Borisa Johnson znów "odleciał"? UE zaprzecza słowom premiera, że między Londynem i Brukselą została zawarta „zupełnie nowa umowa brexitowa”

Co dokładnie wydarzyło się w sobotę w parlamencie i co dalej w związku z Brexitem? W sobotę miało dojść do kluczowego głosowania ws. umowy brexitowej, jednak plan ten został pokrzyżowany przez przyjęcie przez posłów poprawki Letwina wstrzymującej głosowanie. Jakie są konsekwencje tego...

„To niechciane wydłużenie członkostwa UK w UE szkodzi naszej demokracji” - Boris Johnson wysłał Donaldowi Tuskowi oburzający list W dniu wczorajszym Boris Johnson odniósł się do decyzji Unii Europejskiej dotyczącej odroczenia terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 r. W liście do Donalda Tuska padło jednak kilka oburzających sformułowań,...

„To niechciane wydłużenie członkostwa UK w UE szkodzi naszej demokracji” - Boris Johnson wysłał Donaldowi Tuskowi oburzający list W dniu wczorajszym Boris Johnson odniósł się do decyzji Unii Europejskiej dotyczącej odroczenia terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 r. W liście do Donalda Tuska padło jednak kilka oburzających sformułowań,...

Szokujące słowa Borisa Johnsona: Utrzymanie swobodnego przepływu osób i dostępu do jednolitego rynku UE to dla Irlandii Północnej „świetny układ” Choć po Borisie Johnsonie wiele można by się spodziewać, to na pewno nie tego, że będzie on zachwalał swobodny przepływ osób i nieskrępowany dostęp do jednolitego rynku Unii Europejskiej. Tymczasem premier,...

19 października ważne głosowanie: Boris Johnson jest „przekonany, że parlamentarzyści poprą jego nową umowę ws. Brexitu” W sobotę 19 października ma się odbyć specjalne posiedzenie Izby Gmin, na którym parlamentarzyści poprą lub odrzucą „nową wspaniałą umowę” dotyczącą Brexitu wynegocjowaną przez Borisa Johnsona.

Szokujące słowa Borisa Johnsona: Utrzymanie swobodnego przepływu osób i dostępu do jednolitego rynku UE to dla Irlandii Północnej „świetny układ” Choć po Borisie Johnsonie wiele można by się spodziewać, to na pewno nie tego, że będzie on zachwalał swobodny przepływ osób i nieskrępowany dostęp do jednolitego rynku Unii Europejskiej. Tymczasem premier,...

Tylko 19 proc. Brytyjczyków popiera nową umowę ws. Brexitu wynegocjowaną przez Borisa Johnsona Najnowszy sondaż wykazał, że tylko 19 proc. Brytyjczyków uważa nową umowę ws. Brexitu wynegocjowaną przez Borisa Johnsona za dobrą umowę. Ale, co jeszcze bardziej zaskakujące, blisko 20 proc. wyborców...