„To niewiarygodne, co wyprawia się w Londynie” - minister kraju UE nie zostawiła suchej nitki na „krętactwach” Wielkiej Brytanii

Holenderska minister mówi wprost: To niewiarygodne, co wyprawia się w Londynie

Fot. Getty

Kraje Unii Europejskiej mają wyraźnie dość tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Po trzech latach od referendum ws. Brexitu Londyn wciąż nie wie, na jakich warunkach chce opuścić Wspólnotę, a ta, zamiast zajmować się wyzwaniami, jakie stawia przed nią zmieniająca się sytuacja polityczna, społeczno – ekonomiczna i klimatyczna na świecie, cały czas babra się Brexit-owym pacie.

O ostatnich wydarzeniach w Londynie w ostrych słowach wypowiedziała się na łamach dziennika „Het Financieele Dagblad” holenderska minister handlu Sigrid Kaag. Minister stwierdziła, że to „niewiarygodne”, co się wyprawia w Londynie, a także potwierdziła słowa rzeczniczki Komisji Europejskiej, iż Downing Street nie zaproponował UE żadnej możliwej do zaakceptowania alternatywy dla mechanizmu backstop. Kaag zaznaczyła ponadto, że cierpliwość Unii Europejskiej do Brytyjczyków naprawdę się kończy, zwłaszcza, że przedłużający się pat w stosunkach między UE i UK wydatnie wpływa na działania podejmowane przez przedsiębiorców po obu stronach Kanału La Manche.

Z oficjalnych statystyk wynika, że firmy brytyjskie znacząco zwiększyły w zeszłym roku inwestycje w Holandii – łącznie zainwestowały one tam €80 mld w 2018 r. w porównaniu do €14 mld w 2016 r. Odwrotny trend zaobserwowano też zresztą wśród przedsiębiorców holenderskich – ci zainwestowali na Wyspach w 2018 r. zaledwie €11 mld, podczas gdy w 2016 r. suma inwestycji opiewała na €50 mld.

- Nadal trudno jest znaleźć ekonomiczne uzasadnienie dla Brexitu. Ludzie zagłosowali za nim kierując się emocjami i oceną, która nie wynikała z argumentów o charakterze społeczno – ekonomicznym. Dowody zostały zignorowane. Szkody tym wywołane już są wyraźnie widoczne. Myślę, że jest to sytuacja dramatyczna – wyznała holenderska minister. A później dodała, wyrażając nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy Brexitu: - Zawsze lepiej jest mieć porządek we własnym domu i móc powiedzieć: 'Teraz zajmiemy się współpracą z Amerykanami albo lepiej przygotujemy się na negatywne konsekwencje wojny handlowej między USA i Chinami. Brexit ciągle odciąga od tego naszą uwagę'.



