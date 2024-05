Podróże i turystyka Lot samolotem: czy rozpychanie się nogami jest nieakceptowalne czy tylko w złym guście?

Wbrew pozorom zachowanie zasad savoir-vivre’u w samolocie to kwestia nie drugo-, ale zdecydowanie pierwszorzędna. Dlaczego? Dlatego że wszyscy pasażerowie muszą jakoś ze sobą przeżyć kilka lub więcej godzin na niezwykle małej przestrzeni. Do tego w warunkach, które dla człowieka są nie tylko niekomfortowe, ale i nienaturalne. Wiadomo, że miejsce na nogi w samolocie (tzw. legroom) jest niewielkie, zwłaszcza w tanich liniach lotniczych. Jak zatem należy zareagować na pasażerów, którzy zbytnio rozpychają się na swoim siedzeniu, wkraczając „brutalnie” w przestrzeń sąsiada z tego samego rzędu? Zobaczmy!

Rozpychanie się w samolocie – czy to przystoi?

Temat rozpychania się w samolocie oraz minimalnego miejsca na nogi, pojawia się regularnie w dyskusjach internetowych. Wielokrotnie internauci publikują zdjęcia ze swoich lotów. Jedna z użytkowniczek Reddit opublikowała zdjęcie „sąsiada” jakby nigdy nic rozkładającego nogi i w konsekwencji zgniatającego ją w jej własnym siedzeniu. Na zdjęciu widać, że mężczyzna rzeczywiście siedzi z szeroko rozłożonymi nogami, w tym z jedną, która wyraźnie wychodzi na obszar zajmowany przez kobietę. Z uwagi na to, że lewa noga pasażera jest wysunięta daleko poza jego miejsce siedzące, to kobieta musi siedzieć ze złączonymi, wręcz ściśniętymi nogami, żeby zmieścić się w obszarze swojego siedzenia. Ale, co znaczące, na zdjęciu widać, że mężczyzna ogląda w trakcie lotu film na swoim telefonie, prawdopodobnie nie mając świadomości, że przyjęta przez niego pozycja aż tak mało miejsca pozostawiła na nogi jego sąsiadce z rzędu.

Miejsce na nogi w samolocie – ile go właściwie jest?

Przestrzeń na nogi w samolotach, znana jako “seat pitch”, to odległość między jednym rzędem siedzeń a tym samym punktem na innym siedzeniu bezpośrednio przed nim lub za nim. Może być mierzona od oparcia do oparcia, albo od tyłu siedzenia do tyłu kolejnego siedzenia. W przeważającej większości linii lotniczych, przestrzeń ta waha się od 29 do 34 cali (około 74 do 86 cm) w klasie ekonomicznej. Na krótkich lotach można spotkać nawet 28 cali (około 71 cm). Trzeba pamiętać, że to nie jest to samo co legroom, czyli miejsce na nogi. Jest ono znacznie krótsze.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji o konkretnych liniach lotniczych, zalecam sprawdzenie ich oficjalnych stron internetowych lub bezpośredni kontakt z przewoźnikiem.

Rozpychanie się w samolocie? Internauci są podzieleni

Co ciekawe, reakcja internautów na dosyć oczywisty fakt, że mężczyzna nie zachował w chmurach etykiety i znacząco pogorszył komfort podróży kobiety, okazała się bardzo zróżnicowana. Niektórzy ludzie nie zostawili na mężczyźnie suchej nitki, a inni wzięli go w obronę, tłumacząc, że ktoś jego wzrostu nie ma miejsca, aby wygodnie oprzeć gdzieś nogi. Zobaczcie najciekawsze komentarze z tej dyskusji:

„Niestety, musisz być agresywny, jeśli chodzi o przynależną Ci przestrzeń osobistą podczas lotu”;

„To dotyczy nie tylko samolotu. To samo przydarzyło mi się na meczu baseballowym i koncercie tego lata. Przynajmniej na koncercie mój mąż zauważył, że zostałam przyciśnięta do siedzenia, ponieważ facet obok mnie machał ręką podczas śpiewania i zajmował zarówno swoje, jak i moje miejsce na krześle”;

„To zdjęcie mnie wkurza (…). Ludzie powinni być w podstawowym stopniu samoświadomi i uprzejmi”;

„Muszę przeprosić, ponieważ robię to 10 razy gorzej niż większość ludzi, bo mam 6’8 [2 m]. Zawsze czuję się zażenowany podczas lotu”;

„Jestem dosyć mocno zbudowanym mężczyzną o wzroście 6’2 [1,89 m] i szerokich ramionach. Pierwszą rzeczą, którą robię podczas lotu, to przepraszam ludzi po obu stronach mnie, ponieważ nie mogę nic poradzić na to, ile miejsca zajmuję. Staram się, jak mogę, ale moje nogi dosłownie nie mieszczą się na wprost, a moje ramiona zawsze dotykają ramion ludzi obok mnie. Tak po prostu jest i ciągle czuję się z tego powodu źle”;

„Zwykle też muszę walczyć z takimi kolesiami w transporcie publicznym, nie tylko z powodu braku miejsca. Koleś mógł ją zapytać ‘przepraszam, naprawdę utknąłem, czy mogę wykorzystać trochę twojej przestrzeni’. Latanie jest do bani, nie róbmy tego jeszcze bardziej do bani!”;

„Mam 7 stóp [2,13 m] wzrostu, zawsze staram się siedzieć w przejściu, aby móc rozłożyć nogi w stronę przejścia zamiast w stronę sąsiada. Może mogli zamienić się miejscami?”;

„Mam * tylko * 6’1 [1,85 m], ale zawsze wydaję kilka dodatkowych dolarów, aby dostać się do rzędu z wyjściem awaryjnym. Warto za każdym razem mieć miejsce na nogi”;

„Rozumiem wszystkich, którzy mówią o wysokich ludziach. Ale to przestrzeń, za którą zapłaciła [ta kobieta], to nie jej wina. Jeśli chcę mieć więcej miejsca na nogi, kupuję miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi lub się zginam. Mam 6,3 wzrostu i nie robię tego”.

Jak wybra ć miejsce w samolocie, by było wygodnie?

No właśnie, jak wybrać najlepsze miejsce w samolocie, by siedzieć wygodnie i nie odczuwać silnych wstrząsów podczas lotu? W tym względzie warto jest zwrócić uwagę na istotne cechy wygodnego miejsca. Do cech tych należą przede wszystkim:

miejsce w pierwszych rzędach – zapewnia więcej miejsca na nogi podobnie miejsce przy wyjściu awaryjnym – również zapewnia więcej miejsca na nogi miejsce jak najbliżej skrzydeł samolotu zapewni mniejsze wstrząsy – w razie turbulencji im dalej od skrzydeł, tym bardziej trzęsie jeśli zależy Ci na łatwym i szybkim dostępie do toalety – wybierz miejsce przy pokładowym przejściu i jak najbliżej toalety jeśli zależy Ci na szybkim opuszczeniu samolotu po wylądowaniu – również wybierz miejsce przy przejściu, a dodatkowo blisko przedniego lub tylnego wyjścia z samolotu jeśli zależy Ci na widoku z okna, ponieważ patrzenie w przestrzeń Cię uspokaja – oczywiście wybierz miejsce przy oknie – pamiętaj jednak, że okna przy skrzydłach mają widoczność ograniczoną skrzydłami.

Które miejsca w samolocie są wybierane najczęściej?

EasyJet przeprowadził ankietę, pytając 10 000 pasażerów, które miejsca w samolocie są ich ulubionymi. Wyniki sondażu były następujące: