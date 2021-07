Hiszpański Sąd Najwyższy orzekł, że polityka bagażowa Ryanair jest nieuczciwa

W miniony piątek hiszpański Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie polityki bagażowej uprawianej przez Ryanair. Wysyłanie bagażu pasażera innym lotem zostało uznane za praktykę nieuczciwą.

W świetle hiszpańskiego prawa wysyłanie bagażów pasażera na pokładzie innego lotu zostało uznane za nieuczciwe, a wyjaśnienie i uzasadnienie tej praktyki w ramach polityki linii lotniczych uznane zostało za zbyt ogólne i niejasne. Co więcej, jedna z klauzul w tej sferze została uznana za "abuzywną". Skarga w tej kwestii została wystosowana przez hiszpańskie stowarzyszenie reprezentujące pasażerów Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), jak podaje agencja prasowa Reutera. Zwracano w niej uwagę, że mogą wystąpić przypadki uzasadniające wysłanie bagażu osobnym lotem, ale klauzula Ryanair była w tym względzie zbyt ogólna. Podkreślano uwagę, że przewoźnik w zasadzie dowolnie może podjąć decyzję w tej kwestii i pasażer "nie ma nic do gadania".

Hiszpański sąd (po raz kolejny!) z wyrokiem nie po myśli Ryanaira

Początkowo, władze Ryanaira nie odniosły się do kwestii podniesionej przez jego pasażerów, ale w końcu "wylądowała" ona przed obliczem hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Orzeczenie wydane w tej sprawie uznało zapisy wynikające z polityki przewoźnika za nieważne, a regulamin w tej kwestii - zbyt ogólny i niejasny.

Co więcej, hiszpański Sąd Najwyższy uznał jedną z klauzul w regulaminie Ryanaira za "abuzywną". O co konkretnie chodzi? Otóż chodzi konkretnie o zapis 2.4 w "Governing law and jurisdiction", według którego wszelkie regulacje w kwestii przewozu bagażu podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Irlandii. Według Sądu mamy do czynienia z "nadużyciem", które "powoduje znaczną nierównowagę między prawami i obowiązkami" pasażerów i linii lotniczych. Klauzula ta utrudnia ewentualne działania prawne lub środki zaradcze podjęte konsumenta, który musiałby przeprowadzić własne badania dotyczące treści prawa irlandzkiego.

Sąd Najwyższy orzekał w sprawie polityki bagażowej tanich linii z Irlandii

Hiszpański wymiar sprawiedliwości twierdzi, że klauzula Ryanair jest "niepełna", wprowadzając konsumenta w błąd, który sądzi, że do umowy ma zastosowanie wyłącznie prawo irlandzkie, nie informując go jednak, że istnieją gwarantowane zabezpieczenia wynikające z prawa lotniczego w zakresie transportu pasażerskiego.

Dodajmy, że potwierdzono poprzednie orzeczenie, które unieważniło inne klauzule, w tym opłatę w wysokości 40 euro (47 USD) za ponowne wydrukowanie karty pokładowej. Kwota ta została uznana za nieproporcjonalna. W Hiszpanii w 2019 roku orzeczono także, że nieuczciwe jest pobieranie przez Ryanair opłaty za bagaż podręczny.