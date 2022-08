Tak, jak się obawiano, królowa nie przyjedzie do Londynu mianować nowego premiera

96-letnia królowa, która ma coraz większe problemy z poruszaniem się, nie przyjedzie do Londynu mianować nowego premiera, jak to było do tej pory zgodnie z tradycją, w Buckingham Palace. Zamiast tego przyjmie nowego szefa rządu w swojej szkockiej posiadłości, Balmoral i tam też pożegna się z ustępującym premierem, Borisem Johnsonem.

Zarówno nowy premier (Liz Truss lub Rishi Sunak) jak i ustępujący szef rządu, Boris Johnson pojadą do Szkocji, aby tam spotkać się z królową Elżbietą. W ten sposób po raz pierwszy w czasie swojego 70-letniego panowania monarchini nie będzie mianować nowego premiera w Pałacu Buckingham.

Królowa mianuje nowego premiera w Szkocji

Jeden z dwójki kandydatów, albo Liz Truss albo Rishi Sunak, zostanie ogłoszony/-a liderem Partii Konserwatywnej w poniedziałek, 5 września. Oczekuje się również, że Boris Johnson następnego dnia ogłosi swoją rezygnację królowej, a potem ona mianuje jego następcę.

Wcześniej Pałac Buckingham poinformował, że królowa przerwie swój pobyt w szkockiej rezydencji Balmoral, aby spotkać się z nowym, piętnastym już premierem w czasie jej 70-letniego panowania.

Po raz pierwszy zdecydowano się jednak zerwać z dotychczasową tradycją i ktokolwiek zostanie piętnastym premierem w czasie rządów królowej Elżbiety, mianuje go ona w szkockiej posiadłości, Balmoral.

Zdecydowano się na zmianę planów z tego względu, aby na wszelki wypadek nie komplikować harmonogramu nowego premiera, jeśli królowa ze względu na problemy z mobilnością nie mogłaby jednak udać się do Londynu. Pozwala to uniknąć wszelkich zmian w ostatniej chwili.

Obawy o zdrowie królowej

W ostatnich tygodniach zwiększyły się obawy dotyczące zdrowia królowej Elżbiety, która ma coraz większe problemy z poruszaniem się. Decyzja o mianowaniu nowego premiera w Szkocji pokazuje także nieustępliwą determinację 96-letniej monarchini, która nadal wypełnia swoje konstytucyjne obowiązki.

Niedawno pisaliśmy też o tym, że książę Karol odwiedza królową codziennie w jej szkockiej rezydencji, gdzie jego matka tradycyjnie spędza swoją letnią przerwę od sierpnia do października.

