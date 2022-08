Książę Karol codziennie odwiedza królową Elżbietę, która ma coraz większe problemy ze zdrowiem

Książę Karol codziennie jest u boku królowej Elżbiety w szkockiej posiadłości Balmoral. Jak donosi brytyjska prasa – monarchini ma coraz większe problemy z poruszaniem się, dlatego najprawdopodobniej dojdzie do zerwania z wieloletnią tradycją i królowa nie przyjedzie do Londynu, aby mianować nowego premiera.

Problemy królowej z poruszaniem się są podobno coraz bardziej poważne, dlatego też jej syn, książę Karol regularnie odwiedza ją w posiadłości Barmoral w Szkocji. Eksperci śledzący wnikliwie sytuację rodziny królewskiej twierdzą, że codzienne odwiedziny Karola są „bardzo nietypowe”, co jest oznaką troski księcia Walii o swoją matkę.

Problemy ze zdrowiem królowej

„The Sun” twierdzi, że 96-letnia monarchini nie opuści Szkocji nawet po to, aby na początku września mianować nowego premiera. Ceremonia ta jest kluczową konstytucyjną rolą. Królowa już na stałe przeniosła się z Pałacu Buckingham do Windsoru, co rodzi dalsze pytania na temat tego, gdzie mogłoby się odbyć mianowanie na nowego premiera. Nie jest również jasne, czy książę Karol nie zostanie poproszony o przeprowadzenie całej ceremonii, tak jak to było na otwarciu parlamentu na początku tego roku.

Królowa Elżbieta od prawie roku cierpi na problemy z poruszaniem się, a tradycyjne przyjęcie powitalne po jej przybyciu do szkockiej posiadłości, zostało przeniesione za zamknięte drzwi. Nie widziano jej także, aby chodziła do kościoła w niedziele (co jest jej zwyczajem), ale oczekuje się, że pojawi się na corocznych igrzyskach Braemar w przyszły weekend.

Królowa unika publiki

Królowa nie pokazywała się publicznie od czasu, gdy 21 lipca wysiadła z samolotu na lotnisku Aberdeen.

Ingrid Seward z „Majesty Magazine” powiedziała:

- To bardzo nietypowe, że książę Karol składa tego rodzaju spontaniczne wizyty u swojej matki. Ale Karol jest bardzo rozważną osobą – a na kim innym może polegać teraz, gdy odszedł książę Filip? Wszyscy myślą, że normalnie widują się cały czas, ale tak nie jest. Często obwiniają za to geografię, ponieważ wszyscy są rozproszeni po całym kraju.

Jak się okazuje mający złą sławę książę Andrzej również przebywa w Balmoral i przyjechał tam dzień po królowej.

Mówi się, że matka i syn toczą intensywne rozmowy na temat jego przyszłej roli w rodzinie królewskiej.

