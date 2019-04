SZOK: Polityk porównał imigrantów do szczurów!

Fot. Getty

Wydawałoby się, że dzisiejszym świecie, w którym informacja rozchodzi się w mgnieniu oka i w którym dociera ona w najdalsze zakątki globu, politycy nauczyli się elementarnej przyzwoitości i zaprzestali wygłaszania swoich najbardziej kontrowersyjnych poglądów. Ale nic bardziej mylnego – jak pokazała najnowsza afera polityczna w Austrii, politycy wciąż nie mają oporów, by dzielić się publicznie swoimi radykalnymi przemyśleniami.

Skandal polityczny, jaki właśnie wybuchł w Austrii, jest nie byle jakiego kalibru. Oto Christian Schilcher – zastępca burmistrza Braunau am Inn (rodzinnej miejscowości Adolfa Hitlera) opublikował w lokalnej gazetce poemat, w którym porównał imigrantów do... szczurów. „Jako że tutaj mieszkamy, inne szczury, które przybyły tu jako goście lub imigranci, wliczając w to te, których nie znaliśmy, muszą podzielać nasz sposób życia. Albo szybko się stąd zabierać!” - czytamy we fragmencie dzieła zatytułowanego „Szczur Miejski”.

Po kontrowersyjnej publikacji na polityka spadła lawina krytyki, a Schilchera nie uratował nawet fakt, że wszystkich bohaterów swojego poematu przedstawił pod postacią szczurów. - Alegoria szczura i człowieka jest historycznie obciążona i jako taka, będąc zupełnie bez smaku, jest do odrzucenia – zaznaczył Erwin Schreiner, jeden z czołowych polityków Wolnościowej Partii Austrii (niem. Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), do której należy autor kontrowersyjnego dzieła.

Zdystansowania się od poematu zażądał od FPÖ nawet sam Sebastian Kurz - kanclerz Austrii i lider Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). Reakcji Kurza trudno się dziwić, jako że ÖVP tworzy wraz z narodowo-konserwatywną Wolnościową Partią Austrii koalicję rządową.

