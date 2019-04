Wielka Brytania zaczyna korzystać z „utalentowanych brytyjskich pracowników”. Zapełniają oni 9 na 10 nowych miejsc pracy, na których coraz mniej jest imigrantów z UE

Brytyjski rząd poinformował, że obywatele Wielkiej Brytanii zapełnili 9 na 10 nowych miejsc pracy od czasu referendum ws. Brexitu. W tym samym czasie liczba imigrantów z UE szukających zatrudnienia na Wyspach spadła.

Na brytyjskim rynku pracy znajduje się ponad milion nowych pracowników. Dwa lata przed referendum ws. Brexitu pojawiło się na nim 410 000 obywateli UE. Między 2014 a 2016 imigranci z UE byli odpowiedzialni za prawie połowę wzrostu zatrudnienia w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania szkoli bezrobotnych Brytyjczyków, aby mogli przejąć pracę po imigrantach z UE

Od czasu referendum brexitowego liczba obywateli krajów UE szukających pracy na Wyspach drastycznie spadła i obecnie odpowiedzialni są oni za zaledwie 5 proc. wzrostu zatrudnienia.

Minister ds. zatrudnienia Alok Sharma powiedział, że rynek „dostosowuje się” do mniejszej liczby imigrantów z kontynentu. Wśród wielu nowych zatrudnionych są znajdujący się wcześniej na bezrobociu Brytyjczycy lub tzw. „wracający”, czyli osoby, które wcześniej zostawiły pracę na rzecz opieki nad dzieckiem lub z powodów zdrowotnych, a teraz wracają do pracy.

- To brytyjscy pracownicy wypełniają niedobory. W przeliczeniu jest to około 9 na 10 nowych zatrudnionych od 2016 roku, podczas gdy dwa lata wcześniej była to zaledwie połowa – mówi Sharma.

Według niego Brexit stworzy nowe możliwości dla Brytyjczyków i pozwoli pracodawcom na Wyspach „korzystać z utalentowanych brytyjskich pracowników”.

- Gdy wyjdziemy z UE i zakończy się swobodny przepływ pracowników z Unii, pracodawcy powinni wykorzystać tę możliwość - dodaje minister.

Z danych Official for National Statistics wynika, że w Wielkiej Brytanii nadal jest aż 1,34 miliona bezrobotnych.

