Kolejny skandal Home Office - jak Sajid Javid poradzi sobie z "grzechami" Theresy May?

Kolejny skandal w brytyjskim Home Office - około 1000 osób zostało deportowanych z Wielkiej Brytanii z powodu oskarżeń o "ściąganie" na testach językowych TOEIC. Według brytyjskich mediów mamy do czynienia z sytuacją na skalę afery Windrush!

O sprawie czytamy na łamach "The Guardian". Brytyjskie władze miały anulować lub ograniczyć wizy około 34 tysiącom zagranicznych studentów, a ponad 1000 osób deportować w wyniku skandalu wokół testu językowego z angielskiego English For International Communication (TOEIC) związanego ze ściąganiem. W przeciągu ostatnich pięciu lat, gdy Home Office było zarządzane przez Theresę May, dziesiątki tysięcy imigrantów zostało niesłusznie oskarżonych o oszustwo, w związku z czym wyciągnięto daleko idące konsekwencje, które nierzadko miało bardzo poważne skutki.

Takie "polowanie" na domniemanych oszustów doskonale wpisywało się w politykę "hostile environment" prezentowaną przez Home Office za kadencji obecnej szefowej rządu. Jak się okazuje z kraju wydalono nie tylko tych, którzy rzeczywiście oszukiwali, ale także osoby uczciwe, wobec których po prostu nie działała zasada domniemania niewinności. Ot, znaleźli się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, czytaj - prawdopodobnie w "towarzystwie" osób ściągających.

Ponad 4000 osób opuściło kraj bez możliwości udowodnienia swojej niewinności. Grożono im aresztem, jeśli nie zastosują się do wytycznych Home Office. Oprócz tego funkcjonariusze służb imigracyjnych przeszukali domy ponad 3600 studentów szukając dowodów oszustwa.

Dodajmy, że większość z tych, którzy zostali usunięci prosili o możliwość kolejnego podejścia do testu. To osoby, które mówią płynnie po angielsku, nie mają żadnych problemów z porozumiewaniem się, nierzadko studiowali literaturę angielską!

Tysiące studentów, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii, zdecydowało się walczyć nie tylko o swoje dobre imię, ale również o możliwość pozostania w kraju. Problem polega na tym, że odwoływanie się od decyzji podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest po prostu bardzo trudno lub wręcz niemożliwe.

Trzeba przyznać, że szef Home Office Sajid Javid nie ma łatwego zadania "sprzątając" po Theresie May. Najpierw Windrush, a teraz to...