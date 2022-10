Polak z Carlise pokonał brytyjskie przepisy i udało mu się sprowadzić do UK swoją żonę i syna

W jaki sposób do sprawy odnieśli się przedstawiciele Home Office?

Polski lekarz NHS pracujący w Carlisle po roku spędzonym w UK samemu, bez swojej rodziny, wreszcie może połączyć się ze swoją żoną i dzieckiem. Udało się pokonać brytyjskie przepisy, które przez pewien czas nie pozwalały na wspólne życie polsko-ukraińskiej rodzinie w Wielkiej Brytanii.

Na łamach serwisu informacyjnego BBC został opisany bardzo ciekawy przypadek, dość znamienny dla dzisiejszych zglobalizowanych czasów. W Carlisle brytyjskim mieście w hrabstwie Kumbria leżącym nad rzeką Eden, zlokalizowanym około 16 km od granicy Szkocji oraz około 90 km na zachód od Newcastle upon Tyne, mieszka nasz rodak, imigrant z Polski. Jak relacjonują brytyjskie media pan Kamil, który również posiada brytyjskie obywatelstwo, pozostaje zatrudniony w jednym z lokalnych szpitali. Pracuje w nim, jako lekarz. W ostatnim czasie stanął w obliczu odrzuceniu wniosku wizowego dla swojej żony, kobiety pochodzącej z Ukrainy o imieniu Maryna oraz ich wspólnego syna.

Ze względu na decyzję wydaną przez brytyjskie Home Office sytuacja Polaka z Carlisle stała się mocno skomplikowana. Nasz rodak poważnie zastanawiał się nad rzuceniem pracy w UK i przeprowadzką z Wysp do innego kraju, pewnie do Polski, aby tylko móc przebywać ze swoją rodziną. Właśnie w Polsce mieszkała kobieta pochodząca z Ukrainy, która nad Wisłę zbiegła ze swojej ogarniętej wojną ojczyzny.

Polsko-ukraińska para stała się małżeństwem w 2020 roku. Ze względu na swoją sytuację musieli niestety polegać na wszelkich sposobach utrzymywania kontaktu na odległość.

Po tym, jak władze brytyjskie wydały decyzję w sprawie wizy dla Ukrainki, nasz rodak wyznał BBC, że czuje się „zdradzony” przez Home Office. Uważał, że rezygnacja z pracy w brytyjskim szpitali i wyjazd do Polski są dla niego jedyną opcją, aby mógł być razem ze swoją rodziną. W końcu się jednak udało, ale trzeba było miesięcy starań, aby przekonać urzędników w UK do wydania wizy i sprawienia, że polsko-ukraińska rodzina będzie żyła w komplecie.

Jak czytamy na łamach BBC, brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało wcześniej, że zgodnie z zezwoleniem rodzinnym w ramach systemu EUSS Family Permit każdy członek rodziny obywatela brytyjskiego, który spełni odpowiednie wymagania formalne, będzie mógł korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w graniach państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Urzędnicy Home Office zaznaczali, iż nie ma znaczenia fakt, iż korzystano już z prawa do swobodnego przemieszczania się w państwie, którego obywatel brytyjski jest również obywatelem, w tym przypadku Polski. W związku z tym nasz rodak został poproszony o złożenie wniosku o wizę dla współmałżonka.

Ostatecznie udało się, ale... nie do końca! Co prawda kobieta z Ukrainy otrzymała pozwolenie na pozostanie w UK w ramach programu wizowego dla obywateli tego właśnie kraju, ale będzie mogła zostać na Wyspie tylko przez trzy lata. Co potem? Nie wiadomo...

W jaki sposób do całej tej sytuacji, do tego zamieszania, odnieśli się przedstawiciele władz państwowych w Wielkiej Brytanii, a konkretnie — Home Office?

„W odpowiedzi na barbarzyńską inwazję Putina na Ukrainę uruchomiliśmy jeden z najszybszych i największych programów wizowych w historii Wielkiej Brytanii. 138 200 Ukraińców bezpiecznie dotarło do Wielkiej Brytanii. Wnioskodawcy otrzymali status w ramach programów przeznaczonych dla osób z Ukrainy wkrótce po złożeniu wniosku” - komentował rzecznik, cytowany przez serwis informacyjny BBC.

W miniony piątek bohater tego artykułu czekał na przybycie swojej żony i syna na lotnisku w Edynburgu, Mówił, że jest „bardzo zdenerwowany” i „nie może się doczekać”, aby ich zobaczyć. „Jestem bardzo szczęśliwa, że jesteśmy razem, oboje jesteśmy bardzo szczęśliwi, to jeden z najlepszych dni w naszym życiu” - komentowała po przylocie jego żona.

Przedstawiciel Home Office powiedział, że chociaż unika komentowania indywidualnych przypadków, wszystkie wnioski, które wpłynęły do ministerstwa, zostały należycie „ocenione pod kątem ich indywidualnych właściwości”.

