„Szalona” i „godna politowania” - czyli co o strategii Theresy May dotyczącej Brexitu mówi się w kuluarach w Brukseli

Fot. Getty

Dla większości z nas, którzy w przypadku Brexitu czerpią wiadomości z oficjalnych konferencji prasowych, najnowszy dokument BBC może się wydać szokujący. Okazuje się bowiem, że w kuluarach, zupełnie inaczej niż podczas oficjalnych wystąpień, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i cały proces negocjacyjny są zupełnie inaczej komentowane, a do ich opisu politycy często używają mało kulturalnych określeń.

Ekipie BBC pozwolono jakiś czas temu towarzyszyć z kamerą Guy'owi Verhofstadtowi i grupie jego współpracowników pracujących na terenie Parlamentu Europejskiego. Dokument, który właśnie ujrzał światło dzienne, nie tylko jednak nie przedstawił brytyjskich decydentów w dobrym świetle, ale wręcz obnażył ich słabość w zetknięciu z urzędnikami unijnymi.

Dziennikarze BBC kilkukrotnie złapali czołowych polityków unijnych na kpieniu z polityków brytyjskich lub na jawnym okazywaniu im braku szacunku. Michel Barnier został raz złapany na tym, jak życzył sobie znalezienia wśród brytyjskich polityków kogoś „stabilnego, dostępnego i wiarygodnego”, by móc prowadzić negocjacje. W odpowiedzi usłyszał jednak od Guy'a Verhofstadta, że UE „nie może prosić UK o zbyt dużo i nie może przesadzać”.

Innym razem z kolei suchej nitki nie pozostawił na rządzie Wielkiej Brytanii szef kancelarii Verhofstadta, Guillaume McLaughlin, niezadowolony z niezdolności Theresy May do zawarcia porozumienia ws. Brexitu z partią DUP. - Co jest z nią k**** nie tak? To jest szalone. Nie wiem, nie rozmawiałem z nią? To jest śmieszne. Godne politowania, godne politowania - powiedział McLaughlin.

Innym wreszcie razem dostało się Davidowi Davisowi, którego Edel Rettman Crosse – czołowy doradca Verhofstadta w PE, nazwał osobą „bujającą w obłokach”. Wielu unijnych urzędników zgodziło się zresztą co do tego, że były minister ds. Brexitu „miał w d**** granicę w Irlandii”, czyli jeden z głównych punktów spornych w umowie brexitowej, przez który rozmowy ws. wyjścia UK z UE utknęły na wiele miesięcy w martwym punkcie.