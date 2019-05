Poradnik: Na jak długo będzie można wyjechać do Polski, jeśli chcemy ponownie wrócić na Wyspy po Brexicie posiadając status osoby osiedlonej?

W przypadku, gdy posiadamy status osoby osiedlonej (settled status), jednak chcemy wrócić do Polski, będziemy mogli ponownie wyjechać do Wielkiej Brytanii po Brexicie, ale musimy pamiętać o jednej ważnej kwestii – czasie.

Nasi czytelnicy piszą do nas pytając o różne warianty sytuacyjne dotyczące statusu zasiedlenia (settled status). Z racji tego, że przyznanie nam statusu przez Home Office opiera się o pewne warunki czasowe, musimy pamiętać o tej kwestii decydując się na wyjazd poza Wielką Brytanię (np. na powrót do kraju).

Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy pytanie dotyczące tego, czy będzie mógł on ponownie przyjechać do Wielkiej Brytanii, jeśli – po otrzymaniu settled status – zdecyduje się na powrót do Polski.

Aplikacja o settled status: O czym trzeba pamiętać, składając wniosek o status osoby osiedlonej w UK?

Zgodnie z informacją podaną na stronie rządowej „posiadając status osoby osiedlonej można będzie przebywać nieprzerwanie przez okres 5 lat poza granicami Wielkiej Brytanii, nie tracąc swojego statusu”. Jednak ta kwestia musi zostać jeszcze potwierdzona przez parlament brytyjski.

W przypadku posiadania pre-settled status (statusu tymczasowego) – poza Wyspami będzie można spędzić do 2 lat nie ryzykując utraty statusu. Należy jednak pamiętać, że do ubiegania się o status osoby osiedlonej (settled status) będziemy musieli wykazać ciągły 5-letni pobyt.

Zgodnie z ustaleniami, ograniczeniami została także objęta możliwość sprowadzenia do Wielkiej Brytanii członków rodziny. Będą oni mogli dołączyć do bliskich zamieszkałych na Wyspach do 31 grudnia 2020 roku i będą musieli złożyć wniosek o pre-settled status.

Nie będzie można jednak sprowadzić osób pozostających w związku, który rozpoczął się po 31 grudnia 2020 roku, wtedy będą musiały one przybyć na Wyspy np. w ramach wizy rodzinnej.

Pomoc w zakresie uzyskania settled status można uzyskać pod nr tel: 0300 123 7379

Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30