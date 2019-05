Kryzys rozmów międzypartyjnych? Laburzyści nie poprą umowy ws. Brexitu, jeśli nie będzie drugiego referendum

Fot: Getty

Jeremy Corbyn, stoi w obliczu sprzeciwu co najmniej 60 posłów z własnej partii. Lider laburzystów nie będzie w stanie zdobyć wystarczającej liczby głosów poparcia dla umowy brexitowej wśród członków Partii Pracy, jeśli nie zagwarantuje im, że odbędzie się drugie referendum.

Według informacji "The Guardian", aż dwie trzecie posłów z Partii Pracy, w tym kilku ministrów z gabinetu cieni, odmówiłoby zawarcia umowy bez gwarancji drugiego referendum. Laburzyści nie poparliby umowy nawet gdyby premier wystąpiła z silną deklaracją dotyczącą unii celnej.

Theresa May przygotowuje się do przedstawienia nowych propozycji tymczasowej unii celnej, która miałaby trwać do następnych wyborów parlamentarnych. Nowe propozycje miałyby również dotyczyć dostosowania praw pracowniczych w przyszłości oraz przepisów dotyczących jednolitego rynku dla towarów. Premier w artykule w niedzielnym "Mail" wezwała Partię Pracy do "odłożenia na bok różnic", aby we wtorek udało się osiągnąć porozumienie.

Ponad 100 posłów z opozycji, w tym 66 z Partii Pracy, oświadczyło w ten weekend, że nie poprze żadnej umowy brexitowej bez drugiego referendum. Według niektórych źródeł liczba posłów, którzy nie poprą umowy bez ponownego referendum może sięgać nawet 150-180.

Jak podaje "The Guardian", niektórzy laburzyści mieli informować o możliwych dalszych rezygnacjach z członkowstwa w Partii Pracy, a także o ryzyku "katastrofalnego rozłamu", jeśli międzypartyjne porozumienie zawarte przez liderów obu stron nie uwzględniłoby drugiego referendum.

Theresa May jak dotąd sprzeciwiała się drugiemu referendum, ale parlament może podjąć decyzję wbrew woli premier, jeśli rozmowy z laburzystami zakończą się niepowodzeniem i brakiem poparcia. W tym ostatnim przypadku mogłoby dojść do referendum, którego przedmiotem byłaby umowa brexitowa Theresy May lub wybór między trzema opcjami, np. Brexit z umową, twardy Brexit i pozostanie w UE.

