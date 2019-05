Partia Brexit ma już 85 000 członków! Nigel Farage triumfuje i wieści koniec dwupartyjnego systemu rządów w UK

Fot. Getty

Nigel Farage już dawno nie miał tylu powodów do zadowolenia – liczba członków jego nowej Partii Brexit właśnie przekroczyła 85 000, a suma składek członkowskich dobiła do kwoty 2 mln funtów. Farage nie kryje entuzjazmu przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami do Parlamentu Europejskiego i wieści koniec dwupartyjnego systemu rządów w UK.

Partia Brexit prowadzi obecnie w sondażach i można się spodziewać, że w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego pozostawi daleko w tyle dwie główne siły polityczne – Partię Konserwatywną i Partię Pracy, które są w głównej mierze odpowiedzialne za niedoprowadzenie do Brexitu 29 marca 2019 r. W najnowszym wywiadzie Nigel Farage nie krył zadowolenia z takiego obrotu spraw i zapowiedział, że dwupartyjny system rządów w Wielkiej Brytanii już wkrótce dobiegnie końca.

Kryzys rozmów międzypartyjnych? Laburzyści nie poprą umowy ws. Brexitu, jeśli nie będzie drugiego referendum

- [Partia Brexit] jest najszybciej rozwijającą się siłą polityczną w kraju, która zniszczy system dwupartyjny – zaznaczył w wywiadzie Nigel Farage z typową dla siebie śmiałością. Wczoraj dobiliśmy do 85 000 członków, którzy wpłacają po 25 funtów. Rozgryźcie to. Zebraliśmy 2 mln funtów od osób indywidualnych, które dołączyły do nas poprzez naszą stronę. Nie sądzę, żeby jakakolwiek inna partia polityczna właśnie w taki sposób zbierała swoje fundusze – dodał kontrowersyjny polityk.

Poradnik: Na jak długo będzie można wyjechać do Polski, jeśli chcemy ponownie wrócić na Wyspy po Brexicie posiadając status osoby osiedlonej?

Po przyciągnięciu do Partii Brexit znacznej liczby wyborców Partii Konserwatywnej, Nigel Farage przymierza się obecnie do przekonania do siebie także dotychczasowych sympatyków Partii Pracy. W tym celu były lider UKIP wezwał Jeremy'ego Corbyna do wzięcia udziału w debacie, w której chciałby wypunktować błędy laburzystów w procesie zmierzającym do Brexitu. - Tam jest 5 mln wyborców Partii Pracy, którzy głosowali za wyjściem z UE, zwłaszcza na terenie Midlands, na północy UK i w południowej Walii. Bardzo chciałbym przedyskutować to z Jeremym Corbynem w debacie i dowiedzieć się, jakie jest w tym względzie stanowisko Partii Pracy – powiedział Farage.